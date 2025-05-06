momo、PChome首季皆衰退 網家連9季虧損

本土兩大電商今日同步公告第一季財報。圖為網家。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商今日同步公告第一季財報。momo富邦媒（8454）稅後淨利為8.6億元、年減5.4%，每股稅後盈餘（EPS）3.41元，是2020年來同期低點；PChome網家（8044）稅後淨損則為1.48億元，每股稅後虧損0.79元，虧損幅度較去年同期擴大，並已經是連續第9季虧損。

富邦媒指出，本季營運表現是反映產業景氣波動，不過公司穩健調整節奏，在最佳化化營運效率、加大新事業投入之間，致力取得良好平衡，財務結構持續穩健，並積極蓄積能量，為平台升級與未來成長奠定堅實基礎。

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富邦媒表示，第一季「mo店+」平台商品數突破200萬件，帶動平台商品交易總額（GMV）穩健成長，訂單數、平均回購率維持在健康水準，活躍用戶也仍穩健增長，第一季月活躍用戶數（MAU）年增11%、季有購會員數年增7.5%，顯示平台整體營運基本面良好。

網家則指出，在營運體質調整下，營收年減幅度已見到收斂，且核心的3C消費性電子需求增溫、帶動B2C個體的3月營收翻正，但因倉庫整併計畫與財務結構最佳化、認列一次性費用，壓抑獲利表現，網家仍朝向營收、獲利翻轉目標邁進。

網家表示，林口A7倉儲出貨效能持續提升，第一季出貨量已佔整體訂單數逾8成，持續強化整體倉儲營運與資源配置；在資源整合與組織架構調整下，金融科技部門、交易市集部門等營收都穩健，後續將持續聚焦用戶體驗提升、強化商品競爭力等。

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