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全球經濟局勢劇烈變化 卓榮泰：須儘快推動「強化安全韌性特別條例」

2025/05/06 20:14

行政院長卓榮泰表示，特別條例將從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等四大面向，提升國家整體應變力，緩和外在的衝擊，必須儘快推動落實。（圖取自卓榮泰臉書）行政院長卓榮泰表示，特別條例將從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等四大面向，提升國家整體應變力，緩和外在的衝擊，必須儘快推動落實。（圖取自卓榮泰臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院第11屆第3會期總質詢在今日結束。行政院長卓榮泰發文表示，面對當前全球經濟局勢、區域地緣政治劇烈變化，台灣最大的力量來自於「團結」。特別條例將從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等四大面向，提升國家整體應變力，緩和外在的衝擊，必須儘快推動落實。

卓榮泰發文指出，他要謝謝立法院所有先進、工作同仁及媒體朋友在這段期間的辛勞。政黨可以理念不同，但他深信各項福國利民與壯大台灣的政策，朝野必須要並肩合作、共同努力，這也是多數人民的期待。

卓榮泰提及，如同立法院近期通過了行政院所提的「產業創新條例」修正案，將為人工智慧、節能減碳、創業創新發展，提供更好的環境。立法院在總質詢結束後，即將進入法案審查階段，有關本院所提「強化安全韌性特別條例」、前瞻第5期特別預算及114年度預算解凍案、「電業法」修正等重大法案，也請朝野各黨團及全體國人支持。

卓榮泰強調，特別條例將從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等四大面向，提升國家整體應變力，並緩和外在的衝擊。這些重大法案及預算，在當前世界經貿局勢下，更是顯得格外迫切且關鍵，必須儘快推動落實。最後謝謝所有關心國家發展的所有朋友，讓我們一起為台灣努力，繼續為台灣拚。

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