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油價續降？中油：原油影響較大 匯率波動進行財務避險

2025/05/06 19:45

國內油價有油價公式，原油價格影響大於匯率。（記者林菁樺攝）國內油價有油價公式，原油價格影響大於匯率。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣近期升值凶猛，有助國營事業中油、台電燃料採購成本降低，不過，中油、台電採購燃料目前多是以長約操作為主，油電兩家公司指出，近期會持續關注匯率波動，但採購還是要以需求為優先，不會因短期匯率波動額外增購。

本週國內油價大降1.1元，創近4年以來新低，但中油解釋，原油價格影響仍大於匯率；中油每周油價是依據浮動油價公式計價，當中包括「匯率均價」，因此若新台幣強升，民眾在加油時就會有感降價。反之，當新台幣太弱，加油也會有感漲價，不過，我國目前尚有雙平穩機制，可抑制油價漲太多。

另一方面，中油、台電公司都是以美元支付原油、燃煤、天然氣等燃料，若在特定時間點換匯將有助新台幣阻升，據傳中央銀行希望中油近期能多多兌換美元，但中油表示，並未接獲央行或中央政府相關指示。

中油說明，公司在因應匯率波動，設有外匯避險機制，定期召開會議，討論避險區間，一旦出現近期過度波動，還會臨時開會，中油可執行「財務避險」，一般而言在採購合約期間內，付款時間具有彈性，如近期新台幣強勢，中油有臨時開會，討論透過遠期外匯進行避險。

至於台電外購燃料以美元支付的商品則是燃煤，台電說明，長約採購約佔8成，但隨著增氣減煤政策下，長約年限由過去6年期，降至2到3年，而需求量也逐年降低，因此以美元付款的額度也減少，台電目前只有自然避險，無進行衍生性商品財務操作。

台電也補充，若新台幣長期走強，確實有助採購成本降低，不過，煤倉等儲存空間有限，台電採購策略會以需求為主；影響財務關鍵還是要看燃煤價格，今年預估落在每噸110美元到120美元，策略上為煤價降低，現貨多買，煤價趨勢若走高，透過長約鎖量、現貨則少買。

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