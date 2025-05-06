從CEO到基層員工免費學AI 經部商業服務業AI培訓課程開跑

經濟部啟動商業服務業AI人才培訓計劃。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助商業服務業培育AI應用所需人才，經濟部商業署今年啟動「商業服務業AI人才培育」計畫，計畫全部免費、由政府支持，課程採分級、分類設計，從企業CEO到基層員工都有，目標要在4年內培育出5萬名AI服務業人才，第一年目標是培育8000人。

商業署指出，根據徵才網站調查，歷年服務業AI人才需求從2023年每季不到800人，快速增長至2024年每季9600人，短短一年需求暴增逾10倍。為解決商業服務業AI人才短缺的問題，商發署今年啟動4年期免費的人才培訓計劃，首年預算約4000萬元。

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商業數署長蘇文玲表示，今年是計劃甫啟動，目標設定在培育8000名AI服務業人才，預算約4000萬元，往後每年至少1.3萬人，明年預計培育1.35萬人、爭取6000萬元預算。

商業署表示，今年要開出6種班別，其中「CEO班」是針對培育企業中高階主管的AI營運決策力與掌舵力，今年預計開四個班次，要培訓200名人才，

「企業專班」今年目標培訓1740人，報名時間即日起至8月31日止，採線上申請；資格方面，要由從事服務業、員工人數達30人以上的企業提出申請，亦可多家企業組隊申請，企業合計員工人數須達30人以上，商業署依據企業AI需求量身打造，規畫專屬的培訓課程。

「基礎實務班」針對基層員工教授跨職類AI基礎知識，課程包括AI應用工具課程，以及iPAS AI應用規劃師初級能力培訓班，今年目標要培訓4000人，目前已培訓1100人。

「實作應用班」則依客戶服務、行銷業務、產品企劃等不同職類設計課程，今年目標要培訓2000人，目前已培訓441人。

中階班「AI導入工作坊」則聚焦在資訊管理人員，以協助企業推動AI部署與系統導入，由於因課程時數較長，因此設定今年目標要培訓60人。

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