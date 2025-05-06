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花況差產量少！聯邦銀提前認購4萬株康乃馨 力挺花農

2025/05/06 19:30

聯邦銀行舉辦「聯邦愛分享 馨意交給你」活動，即日起至5月9日前至聯邦銀行任一分行辦理業務，即可索取康乃馨花束，每人限領乙束，送完為止。（聯邦銀行提供）聯邦銀行舉辦「聯邦愛分享 馨意交給你」活動，即日起至5月9日前至聯邦銀行任一分行辦理業務，即可索取康乃馨花束，每人限領乙束，送完為止。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕母親節將至，今年彰化田尾的康乃馨受氣候異常影響，花況不佳、產量大減，且價格攀升，聯邦銀行決定依照往例，維持往年採購量認購4萬株康乃馨，在母親節前夕推出「聯邦愛分享 馨意交給你」活動，以行動實踐企業ESG責任。

聯邦銀行指出，田尾鄉是國內康乃馨的最大產地，今年受低溫與氣候不穩影響．導致花況不佳，預估產量較往年減少2至3成，導致價格上揚，讓花農備感壓力。聯邦銀在瞭解情況後，主動維持年度採購量並提前下訂，盡全力協助花農穩定收入、減輕銷售壓力。

聯邦銀表示，有意索取康乃馨的民眾，即日起至114年5月9日止，只要親臨聯邦銀行任一分行辦理業務，即可免費領取康乃馨一束，數量有限、送完為止，期盼在母親節前夕將愛與溫暖的幸福花語傳遞給民眾，並感受到每一朵花卉背後，農民的心血付出與無比堅持。

除了幫助花農，聯邦銀行也規劃了一系列母親節感恩活動。其中最受矚目的「2025聯邦童樂會‧ESG馨未來」母親節園遊會，台北場次將於本周6（5月10日）於台北國父紀念館舉行。

今年的園遊會融合親子同樂、社會公益、環保理念與金融教育，現場也將舉行聯邦銀行第25屆「藝童愛媽咪・愛地球」兒童環保繪畫比賽頒獎典禮，邀請親子、大小朋友攜手參加，共度一場充滿愛與永續行動的母親節。

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