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三星再傳挫敗！傳超微撤回4奈米訂單 轉向台積電

2025/05/06 19:41

據傳超微已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器中央處理器。（資料照，路透合成照）據傳超微已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器中央處理器。（資料照，路透合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去，三星電子（Samsung Electronics）的3奈米製程面臨良率不佳的嚴峻挑戰。近日外媒爆料，三星晶圓代工再陷挑戰，據傳超微（AMD）已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器中央處理器（CPU）。

科技媒體wccftech報導，儘管三星擁有一系列產品並具備不錯的產能，但在製程方面，該公司在業界的採用情況仍面臨挑戰。與台灣的競爭對手相比，三星始終無法成為市場焦點。

報導指出，爆料帳號@Jukanlosreve的消息，超微近期決定將其4奈米訂單從三星轉移至台積電的美國廠。雖然具體原因尚未對外公開，但這可能與三星的疲軟表現，以及台積電在美國擴展業務對AMD等企業的吸引力有關。

wccftech報導，此前，外界普遍認為超微與三星在SF4X製程上有密切合作，不僅用於EPYC伺服器處理器，也包含Ryzen APU和Radeon GPU。這種「雙重供應策略」原被視為突破性進展，但如今這項合作似乎逐漸瓦解。

雖然目前還不確定是否只有EPYC伺服器處理器的合作被終止，但可以肯定的是，超微對三星的信心正在下降。對於急需在晶片代工業建立信譽的三星來說，這無疑是個壞消息。當主要合作夥伴開始轉向其他供應商時，對外形象絕非正面。

台積電位於美國亞利桑那州的晶圓廠目前已量產4奈米製程，超微很可能會將原本給三星的訂單轉向台積電。據悉，超微已委託台積電以高階2奈米製程生產「Venice」伺服器CPU，該公司也致力於生產Ryzen 9000系列消費者CPU。wccftech指出，基於超微是首批專享2奈米製程的業者之一，超微和台積電合作關係最近可能已大幅升溫。

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