緯創首季EPS創同期新高 今做出10項重大決議案

緯創2025年首季每股盈餘1.85元，創下歷史同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器代工廠緯創（3231）2025年首季每股盈餘（EPS）1.85元，創下歷史同期新高紀錄，為強化美國製造佈局，緯創董事會今日一口氣通過10項重大事業投資佈局與處分決議，包括向美國子公司WIUS增資4.55億美元（約新台幣136.96億元），用於達拉斯當地2座廠房的產能設置工作。

緯創第1季合併營收為3464.9億元，季增16.55%、年增44.75%，營益率4.37%，季增0.38個百分點、年增1.42個百分點，稅後淨利53.31億元，季增0.3%、年增51.27%，每股盈餘1.85元，季減0.5%、年增49.19%。

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緯創董事會今日通過的10項決議當中，第1項至第4項皆與「美國製造」相關，整體內容為緯創擬向全資子公司WIUS增資4.55億美元並將其總資本額提升至5億美元（約新台幣150.22億元），WIUS擬於不超過1.11億美元（約新台幣33.35億元）的額度內，取得位於達拉斯Westport廠的土地及廠房，並擬於7000萬美元（約新台幣21億元）的額度內進行建築物改良。

此外，WIUS同時計劃於不超過1.2億美元（約新台幣36.05億元）的額度內，將4月2日董事會決議通過取得的達拉斯Eagle廠建築物進行改良，並於不超過4.114億美元（約新台幣123.6億元）的額度之內，取得用於生產AI伺服器的機器設備，緯創指出，「美國製造」佈局皆是為了因應AI製造業務發展及策略規劃需要。

而緯創今日通過的第4項決議，為旗下全資子公司WTX為因應未來AI伺服器售後服務與相關業務需求，計劃於美國德州達拉斯租用廠房，擬於1288萬美元（約新台幣3.86億元）的額度之內，認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。

擴大佈局台灣、墨西哥產能

關於緯創董事會通過的第5、第6項決議則與墨西哥產能佈局有關，整體內容為因應未來AI伺服器業務需求，旗下全資子公司WIMX擬於不超過1670萬美元（約新台幣5.02億元）的額度內，改良華雷斯廠區建築物；同時，WIMX 因應未來倉儲與製造所需，擬於華雷斯承租新廠房，租賃期間為2025年至2030年，並擬於2300萬美元（約新台幣6.92億元）的額度內認列取得不動產使用權資產。

緯創董事會今日通過的第7項至第9項決議與國內佈局相關，整體內容為因應業務發展、策略規劃需要，擬調整產能配置，將部分投資移至新安廠，並擬將建築物改良及取得機器設備的總預算從38.96億元提升至39.14億元；同時向緯成資產管理股份有限公司增資17億元，以因應內湖新集團總部的建設工作；也將在不超過35億元的額度內，成立緯創創業投資股份有限公司，用於拓展於創投領域。

緯創董事會今日通過的第10項決議則是實現投資利益，為使資金運用發揮更大效益，後續將全數處分Formosa Prosonic Industries Berhad持股，共計6926萬股，交易詳情待處分完成後另行公告。

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