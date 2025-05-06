5G遠距診療平台深入偏鄉 服務人次破6萬

數位發展部部長黃彥男率隊到高雄市茂林區衛生所，實地視察由電信業者研發建置的「5G遠距診療平台」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部部長黃彥男今天率隊到高雄市茂林區衛生所，實地視察由電信業者研發建置的「5G遠距診療平台」，瞭解偏鄉數位服務的運作情形。黃彥男表示，透過5G高速網路結合AI智慧診療平台，偏鄉居民無須長途奔波也可獲得與都會區同等水準的醫療照護，實現「以網路取代馬路」。

偏鄉醫療資源稀少，住在像高雄茂林這樣偏遠山地的居民，看病十分不便，有時為了一個小傷口就必須舟車勞頓前往市區，有時生病了卻不願費時到大醫院就診，導致小病拖成大病，延誤治療時間。

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「5G遠距診療平台」由遠傳電信與國內多家醫療院所共同開發，利用「5G商頻網路」和「5G專頻專網」技術，建置全國醫療機構視訊會診和門診服務，並與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所合作，導入AI智慧判讀機制，整合5G遠距診療平台，讓醫療資源突破地域限制。

根據遠傳資料，目前5G遠距診療平台已擴展至全國15縣市、56個鄉鎮，涵蓋多數山地與離島地區的衛生所，累積服務人次突破6萬。

遠傳電信副總經理盧祖耀表示，遠傳深耕遠距醫療的網路建設多年，因為4G網路太雍塞，容易導致服務中斷，對緊急救護或醫療行為產生影響，而5G具有頻寬大、延遲低的特性，能夠讓醫師在遠距的情況下及時收到最正確的資訊。

黃彥男也實際體驗「5G遠距診療平台」的運作方式，在衛生所毛冠喬醫師的陪同下，和眼科醫師進行視訊會診，眼科醫師可透過遠距判讀病患是否眼底病變，並開藥治療，讓偏鄉居民不用為了看診大費周章。

黃彥男說，數發部成立以來，努力強化數位韌性、普及通訊服務，透過修正頻率使用費收費標準，鼓勵電信業者投入創新多元應用服務，促進頻率有效使用，而今天見證的5G智慧醫療應用，就是在穩固的基礎網路建設與符合公益政策的落實下，讓每個居民都能享有優質的醫療服務。

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