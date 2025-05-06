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亞泥啟動1.5°C減碳戰略 展現淨零行動力

2025/05/06 18:47

接軌全球氣候治理標準，亞泥（1102）今天宣布，已正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）2030年1.5°C減碳目標承諾。（亞泥提供）接軌全球氣候治理標準，亞泥（1102）今天宣布，已正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）2030年1.5°C減碳目標承諾。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕接軌全球氣候治理標準，亞泥（1102）今天宣布，已正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）2030年1.5°C減碳目標承諾。

亞泥推動涵蓋製程、能源、產品以及治理的多面向減碳策略，並整合跨部門協作機制，導入永續和氣候風險評估與碳管理工具，實現2050年淨零排放，展現產業轉型的堅定決心與行動力。

亞泥每年穩定達成SBT減碳承諾，甚至超前達標。根據最新盤查結果，亞泥已於2024年提前達成原訂2025年第一階段目標。

多年來，亞泥協助全臺地方政府與民間企業處理各類廢棄物，建構完善的資源再利用流程，將廢棄物轉化為水泥製程中的替代原料與燃料，創造兼具環保效益與經濟價值的循環模式。

同時，亞泥率先建置全系列水泥產品的碳足跡資料，積極回應市場對高品質低碳建材需求，其中墁砌水泥更創下業界最低碳標籤紀錄，建立具公信力的產品碳管理機制。

針對碳捕捉再利用（CCU）技術，亞泥也正與國內外研究單位合作，致力開發負碳材料，提供混凝土與預鑄業者使用，串聯低碳價值鏈，拓展更具規模與系統性的氣候解方。

除環境面具體作為外，在社會參與上，亞泥長期推動與地方深度連結的多元計畫，包括開辦部落課輔班與族語教學、舉辦紀錄片影展與各類營隊，讓知識走進社區，深耕文化保存。

更與花蓮縣秀林鄉公所簽署《災害防救相互支援協定》，成為首批加入「防災協作計畫」的企業夥伴，共同加強社區應變能力。

亞泥強調，以「做得到、看得見」的實績，證明永續不是口號，更是落地實踐的能力。未來，亞泥將秉持前瞻視野和務實作法，與世界接軌、與地方同行，成為引領綠色轉型、達到共榮共好的典範企業。

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