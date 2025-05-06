銜接核三除役大潭7號今夏供電 中油三接供氣測試確保雙氣源

經濟部次長賴建信今（6）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕用電高峰將來臨，台電大潭7號機將在夏季前上線，經濟部次長賴建信今（6）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察，關切大潭電廠新建機組與第三天然氣接收站供氣測試進度，指示進行相關測試時應落實各項風控規定，維持關鍵基礎設施正常運作，並感謝相關同仁努力付出，確保國人用電需求。

台電配合用電需求成長，2017年即展開燃氣機組新建工程，打造3部總裝置容量316萬瓩燃氣複循環機組，大潭8、9號機已於去年上線供電，7號機也將於夏季尖峰來臨前加入供電行列，提供穩定低碳電力。

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台電指出，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油的台中天然接收站供應，為提升供氣韌性，中油順利完成第三天然氣接收站初期供氣，構建大潭電廠完整雙氣源體系，成為大潭新建機組最佳後援，讓新建機組滿載發電，有效增強電力系統的供應能力。

台電表示，核三2號機執照今年屆期，台電為滿足用電需求，已及早規劃因應，多年前即啟動大型燃氣機組建置計畫，今年除大潭7號機外，興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機亦將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩，新增機組容量遠高於核三2號機的95萬瓩。

在長期電源開發方面，台電配合政府每年檢討全國電力供需情形，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1786萬瓩，大於預估用電需求成長1151萬瓩，確保國人用電需求。

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