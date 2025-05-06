晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

銜接核三除役大潭7號今夏供電 中油三接供氣測試確保雙氣源

2025/05/06 18:31

經濟部次長賴建信今（6）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察。（台電提供）經濟部次長賴建信今（6）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕用電高峰將來臨，台電大潭7號機將在夏季前上線，經濟部次長賴建信今（6）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察，關切大潭電廠新建機組與第三天然氣接收站供氣測試進度，指示進行相關測試時應落實各項風控規定，維持關鍵基礎設施正常運作，並感謝相關同仁努力付出，確保國人用電需求。

台電配合用電需求成長，2017年即展開燃氣機組新建工程，打造3部總裝置容量316萬瓩燃氣複循環機組，大潭8、9號機已於去年上線供電，7號機也將於夏季尖峰來臨前加入供電行列，提供穩定低碳電力。

台電指出，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油的台中天然接收站供應，為提升供氣韌性，中油順利完成第三天然氣接收站初期供氣，構建大潭電廠完整雙氣源體系，成為大潭新建機組最佳後援，讓新建機組滿載發電，有效增強電力系統的供應能力。

台電表示，核三2號機執照今年屆期，台電為滿足用電需求，已及早規劃因應，多年前即啟動大型燃氣機組建置計畫，今年除大潭7號機外，興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機亦將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩，新增機組容量遠高於核三2號機的95萬瓩。

在長期電源開發方面，台電配合政府每年檢討全國電力供需情形，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1786萬瓩，大於預估用電需求成長1151萬瓩，確保國人用電需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財