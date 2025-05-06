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安馳第1季每股獲利2.02元 創單季歷史新高

2025/05/06 18:21

安馳董事長李瑞西。（記者洪友芳攝）安馳董事長李瑞西。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳科技（3528）今日公告2025年第一季財報，營收為17.26億元、年成長39.73％；稅後淨利為1.35億元、年增143.57％，每股稅後盈餘（EPS）2.02元，稅後淨利及EPS皆創單季歷史新高。

安馳表示，受惠於AI技術應用快速擴展，帶動半導體測試、工業自動化及5G通訊等相關市場需求穩定，加上美國實施對等關稅政策促使部分客戶提前備貨，進一步推升AMD、ADI、Qorvo等代理線出貨量穩健成長，使第一季營收年增近四成。

各代理線方面，安馳表示，AMD代理線於ATE自動測試、工業自動化測試及工具機領域訂單需求強勁，軍工與5G通訊相關訂單出貨穩定；ADI代理線則在ATE自動化測試及泛通訊相關應用市場需求暢旺，出貨量持續穩定成長；Qorvo代理線受惠軍工、United SiC產品訂單顯著增加，推動安馳第一季營收表現。

安馳第一季平均毛利率14％，維持與去年同期相當的水準，公司說明，近年持續提高AMD及ADI高階整合方案比重，並拓展利基型應用領域的代理產品線，開發新應用領域，強化各產品線整合綜效。

隨著AI應用普及，與CoWoS先進封裝技術的發展，記憶體、伺服器與高速運算等產業加速進入新一代產品周期，產品世代交替帶動安馳代理產品組合優化，並提升整體獲利能力，進一步推升安馳稅後淨利年增143.57％達1.35億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.02元。

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