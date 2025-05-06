新台幣升轉貶收30.28元 央行：市場恢復理性

新台幣升轉貶、收30.28元，央行表示市場恢復理性。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率經過兩日暴力升值後，今早收在30.28元、貶值1.35元，匯價終止連6升，中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，央行今日調節力道與過去兩天差不多，但明顯感覺市場的預期心理已經有所消化，逐漸恢復理性。

中央銀行總裁楊金龍與總統賴清德昨日分別對台幣匯市近期沒有根據傳言一一澄清、且信心喊話後，新台幣匯市今早恢復穩定，早盤雖一度見到29字頭，但升勢已大為緩和，11點過後，匯價更由升轉貶，午後最低見到30.295元，最終收在30字頭。

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蔡烱民表示，過去兩個交易日，供給確實較預期強烈，需求也在預期下退場，今日供需算是恢復到較為正常情況。

「其實昨日台幣盤中升抵29.59元（美元）需求就很明顯跑出來了」，尤其大家很愛去日本玩，日圓「甜甜價」一出現，大家就進場了、廠商也是如此。

根據央行統計，美元指數午後回落，今日下跌0.27%，日圓先跌後升，今日勁揚0.72%、人民幣五一長假後恢復交易首日也大漲0.67%、新幣升值0.08%，僅台幣回貶0.45%。

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