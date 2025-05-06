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NISSAN SENTRA、KICKS「超值安心版」下殺68.8萬元 各限量百台

2025/05/06 18:00

4月車市買氣受到關稅股災影響，裕日車（2227）5月立刻祭出NISSAN SENTRA、KICKS「超值安心版」。（裕日車提供）4月車市買氣受到關稅股災影響，裕日車（2227）5月立刻祭出NISSAN SENTRA、KICKS「超值安心版」。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕4月車市買氣受到關稅股災影響，裕日車（2227）5月立刻祭出NISSAN SENTRA、KICKS「超值安心版」，5月29日以前，建議售價73.5萬元的SENTRA尊爵版及76.5萬元的KICKS卓越版，汰舊換新價68.8萬元，各限量100台。

裕日車並加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款方案，瞄準職場新鮮人或資深車迷，輕鬆無壓力入主NISSAN人氣車款。

裕日車表示，SENTRA「超值版」限量優惠4.7萬元，兼具嶄新野性外型與豪華房車質感，搭載PFCW超視距車輛追撞警示系統，及EMPA油門誤踩緊急輔助系統，油耗表現達每公升17.7公里水準，搭配帥氣外型、智行安全及質感內裝，帶給車主內外兼備的移動感受。

KICKS「超值版」限量優惠7.7萬元 ，KICKS自2019年上市以來，擁有「外型、安全、便利、動力」4大產品優勢，成為人氣國產跨界休旅車，更領先同級車款首獲TNCAP五星安全認證，同時結合NIM智行科技與標配AVM 360度環景影像監控系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，為車主帶來全方位安全守護。

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