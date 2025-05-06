崇越科技第1季每股獲利4.91元 創同期新高

越科技董事會今通過第一季財報，營收達157.6億元、年成長32.1%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）董事會今通過第一季財報，營收達157.6億元、年成長32.1%，歸屬母公司淨利達9.4億元、年增21.2%，賺近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）達4.91元、年增19.5%，營收與獲利皆創同期新高。

崇越科技第一季營業淨利為11.4億元，相較去年第4季9.6億元成長18.4%，年增率大幅成長近三成。

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崇越科技第一季受惠先進製程，半導體產業暢旺，推升矽晶圓、光阻、石英等關鍵半導體材料需求，再加上海外環保工程訂單熱絡，承接多項廢水、回收水、製程排水系統、無塵室及機電等廠務工程，帶動單季營收已連續三季突破150億元大關。

崇越科技觀察近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，成為重要的生產聚落，其中，泰國逐漸成為東南亞最重要的印刷電路板（PCB）產業聚落。除新加坡、越南、馬來西亞據點外，崇越科技也於4月初完成注資，設置泰國辦事處，加速南向布局。

除配合海外客戶新建廠提供相關材料及建廠服務，崇越科技旗下子公司「新加坡崇越」今年首度參展2025 SEMICON SEA，5月20日至22日將於新加坡金沙會議展覽中心，展示從半導體前端製造至後段封測的關鍵材料、零組件與設備，打造完整供應鏈，持續拓展國際商機。

崇越科技近年積極佈局美國、日本、東南亞市場有成，隨海外客戶新廠產能開出，營運可望再添動能，儘管有關稅等大環境變數，公司對全年營運展望仍樂觀。

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