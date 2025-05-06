晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

崇越科技第1季每股獲利4.91元 創同期新高

2025/05/06 17:52

越科技董事會今通過第一季財報，營收達157.6億元、年成長32.1%。（資料照）越科技董事會今通過第一季財報，營收達157.6億元、年成長32.1%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）董事會今通過第一季財報，營收達157.6億元、年成長32.1%，歸屬母公司淨利達9.4億元、年增21.2%，賺近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）達4.91元、年增19.5%，營收與獲利皆創同期新高。

崇越科技第一季營業淨利為11.4億元，相較去年第4季9.6億元成長18.4%，年增率大幅成長近三成。

崇越科技第一季受惠先進製程，半導體產業暢旺，推升矽晶圓、光阻、石英等關鍵半導體材料需求，再加上海外環保工程訂單熱絡，承接多項廢水、回收水、製程排水系統、無塵室及機電等廠務工程，帶動單季營收已連續三季突破150億元大關。

崇越科技觀察近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，成為重要的生產聚落，其中，泰國逐漸成為東南亞最重要的印刷電路板（PCB）產業聚落。除新加坡、越南、馬來西亞據點外，崇越科技也於4月初完成注資，設置泰國辦事處，加速南向布局。

除配合海外客戶新建廠提供相關材料及建廠服務，崇越科技旗下子公司「新加坡崇越」今年首度參展2025 SEMICON SEA，5月20日至22日將於新加坡金沙會議展覽中心，展示從半導體前端製造至後段封測的關鍵材料、零組件與設備，打造完整供應鏈，持續拓展國際商機。

崇越科技近年積極佈局美國、日本、東南亞市場有成，隨海外客戶新廠產能開出，營運可望再添動能，儘管有關稅等大環境變數，公司對全年營運展望仍樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財