地方創生培育人才 客委會副主委、苑裡鎮長都是青培站出身

國發會推動地方創生政策，國土處處長黃文彥表示，包括客委會副主委邱星崴和苗栗縣苑裡鎮長劉育育過去都曾是地方創生青培站的主持人。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會自2019年起，推動地方創生政策，6年來創生團隊在社會及經濟上表現傑出，包括客委會副主委邱星崴和苗栗縣苑裡鎮長劉育育過去都曾是地方創生青培站的主持人。

國發會自2021年開始核定補助「青年培力工作站」支持青年參與地方發展，推動至今已累計設立130站；同時搭配「獎勵青年投入地方創生行動計畫」提供有想法有意跨入創生行列的青年創生第一桶金資源，截至2024年底已累計獎勵130案，國發會輔助的創生團隊遍布全台鄉鎮。

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國發會盤點創生團隊，目前已有邱星崴和劉育育2位進入公部門服務，另外還有3位獲10大傑出青年身分、11位百大青農、9位行政院青年諮詢委員、2位國家永續發展獎得主，顯現地方創生在人才培育上的貢獻。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥表示，現任客家委員會副主任委員邱星崴及苗栗縣苑裡鎮長劉育育，都是地方創生由民間走入公部門的代表性人物。

他提到，邱星崴長期深耕苗栗縣南庄鄉，推動幸福巴士完成在地交通運輸系統，服務居民日常接送以及遊客觀光需求，另籌備合作社協助老屋活化及甜柿產業產品開發，結合在地特色餐點，開發南庄深度旅遊。

劉育育則是在擔任苗栗縣苑裡鎮青培站的計畫主持人期間，運用團隊跨領域專才，活化火車站前的閒置空間，創造苑裡共同工作空間；她的團隊於苑裡開設一家獨立書店掀冊店，以群眾募資舉辦苑裡藝文季「海風季」，劉育育在2022年當選苗栗縣苑裡鎮長，以鄉鎮首長的角色和行政部門資源協助地方發展。

黃文彥說，這2位在公部門服務的青年案例，體現地方創生人才走向政策參與的契機，預期後續地方創生推動事務上，在鄉鎮與客庄場域能更深化發展合作。

除了公部門領域外，也有3位青培站主持人曾獲選10大傑出青年獎項，包括新竹縣湖口鄉陳偉誠創立「木酢達人」品牌，為新竹湖口的木工產業注入新生命；新竹縣橫山鄉莊凱詠將舊校舍改造成「大山北月」多功能場域，重新帶動橫山鄉大山背休閒農業；南投縣仁愛鄉王嘉勳長期耕耘部落文化與生態產業，協助部落建立社會企業型產銷平台。

黃文彥說，這些優秀青年帶動地方發展的故事，已經成為臺灣地方創生的重要經驗案例。

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