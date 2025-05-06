集雅社第1季每股賺0.96元 年增95.92％

精品家電通路集雅社公告第一季合併營收11.72億元，年增14.87%，創同期歷史新高；稅後淨利3798.7萬元，年增95.52%，每股盈餘0.96元，年增95.92%。（集雅社提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕精品家電通路集雅社（2937）公告第一季合併營收11.72億元，年增14.87%，創同期歷史新高；稅後淨利3798.7萬元，年增95.52%，每股盈餘0.96元，年增95.92%。

集雅社表示，營收、獲利雙成長主要歸功於大尺寸電視銷售成長，以及產品組合帶動客單價提升所致，由於消費者對家居品質及智慧化生活要求提升，進而帶動大尺寸電視、Washtower洗脫烘衣組、電子衣櫥等產品成為銷售前３名。

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大尺寸電視近年來受到消費者青睞，主要因為影音串流平台普及、4K甚至8K高畫質內容日益增加，讓家庭娛樂需求提升，且逐漸親民的價格，使65吋以上機種進入主流市場。

Washtower洗脫烘衣組也延續去年底的熱潮，繼續推升銷售業績，這種上下直立整合型的洗衣設備，具備省空間及智能化控制的優點，廣受小家庭與都市居住者的歡迎，特別是北部與中部都市圈銷售尤其亮眼。

電子衣櫥則是近年興起的創新家電，也在第一季展現出不俗的銷售力道，此產品透過蒸氣除菌及智能控溫控濕技術，不僅有效保護高檔衣物，更能滿足現代消費者對健康與便利的追求，隨著消費者對衣物護理的意識提高，未來電子衣櫥市場仍有廣大的成長空間。

集雅社表示，從第一季的獲利表現可反映出公司產品組合優勢與精準市場定位的成功，公司未來將持續優化產品陣容，拓展智慧家電系列，強化消費者品牌認同。

此外，今年母親節檔期也提早開打，從4月起推出會員單筆消費滿5萬元，可抽價值84,900的三星Neo QLED 4K電視、門市獨家滿額贈…等多項優惠活動搶客，希冀藉由高效通路及品牌行銷策略，續推營運上揚。

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