中美關稅戰再緊繃？川普喊「不會先採取行動」 中國外交部這樣說

美中關稅戰仍未見雙方真正開啟談判。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國的關稅戰持續，日前美國總統川普受訪時稱「不會為了開啟談判而取消對中國加徵的關稅」，對此，中國外交部在6日回應了。

在6日下午中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問，川普在近期的採訪中表示，「他不會為了開啟談判而取消對中國加徵的關稅。請問，目前中美雙方距離進行談判還有多遠？」

請繼續往下閱讀...

對此，中國外交部發言人林劍回應，事實上這場關稅戰是美方挑起的，中方的態度是一貫的，也是明確的。「打，奉陪到底；談，大門敞開。」他強調，美方近期不斷表示，希望同中方進行談判。關稅戰、貿易戰沒有贏家，如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。

此前，川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說「我會在某個時間點調降（關稅），不然就再也無法與他們（中國）做生意…他們（中國）很想做生意，他們（中國）的經濟快崩潰了。」節目於5月4日播出。

在節目上，川普承認關稅對中國造成了影響，並指出工廠倒閉和失業率「飆升」，但他堅稱自己不會採取主動行動。主持人維爾克（Kristen Welker）問「你不會取消對中國的關稅，好讓他們坐上談判桌嗎？」川普反問「我為什麼要這麼做？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法