AI軟體股意藍5月底掛牌 AI Search產品加速成長

意藍將在5月下旬上櫃掛牌。圖右為董事長陳甫彥，圖左為總經理楊立偉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI軟體服務廠商意藍資訊（6925）即將在5月下旬上櫃掛牌。今日總經理楊立偉指出，意藍旗下除主力產品雲端資料分析服務OPview，近年開發智能搜尋（AI Search）產品，機年進入客戶擴散期，看成長率將優於去年的46%，擔綱主要成長動能。法人預估，意藍今年營收有望達10%以上成長、毛利率也仍將維持80%以上高檔。

意藍堪稱最純粹的AI軟體公司，專精於AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，並擁有巨量、多樣化的智能數據，以 SaaS（軟體即服務）訂閱制提供各式高品質AI應用服務。楊立偉指出，意藍雲端營收比重高，因此毛利率也高、續約率也都達80％以上。

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2024年意藍的雲端資料分析服務佔比為79.2%、AI Search營收比重為17.6%、搜尋引擎軟體與其他則佔比3.1%。楊立偉指出，今年雲端資料分析服務穩定成長，AI Search去年成長率高達46%、今年成長力道會更強，主要瞄準公部門、金融業、情報安全單位與行銷領域客戶。

此外，楊立偉指出，意藍也持續耕耘AI Search for KM的新一代GenAI知識管理工作平台」以大型語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術為核心，具備多格式文件支援等功能，並可靈活部署於雲端或地端，滿足企業資訊安全控管與應用需求，目前已導入多家政府機構、研究機構、金融產業等指標客戶，也看好是未來重要成長動能。

楊立偉也指出，意藍的巨量資料庫與技術能力支援多國語系，不限於中文，目前也以有全球性客戶，雲端軟體公司也能迅速複製到他國市場、唯需找到當地商業合作夥伴，目前仍聚焦台灣市場，不過有在評估前往海外市場，將在合適時機展開計畫。

意藍資訊2024年營收達新台幣1.83億元、較前一年同期成長11.1%；毛利率81.29%、年增1.34個百分點，今年則可望再創佳績。

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