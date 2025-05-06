財長率團出席亞銀年會 抗議我名稱遭改恐影響捐助

財政部長莊翠雲（左）率團出席亞銀年會，會見亞銀新任總裁神田真人（右）。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，2025年亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會於5月4日至7日於義大利米蘭舉行，財政部部長莊翠雲以理事身分率團參與各項重要議程及雙邊交流，並發表聲明；對於我國會籍名稱遭單方面更改為「中國台北」一事，莊翠雲在理事商務會議及會見神田總裁時重申我國持續且堅定的抗議，強調此事可能影響我國對亞銀的捐助。

我國於1966年以「中華民國」名義加入亞銀，後中國申請加入並要求我國更改會籍名稱，亞銀於1985年將我國名稱改為「中國台北」（Taipei, China），我國對此持續提出抗議。財政部國際財政司官員表示，我國是亞銀的股東，會籍名稱被擅自更改，儘管權益不受影響，但會持續表達抗議。

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國財司官員表示，我國會籍名稱遭更改，確實影響立法院對我國繼續參與亞銀的態度，我國對亞銀的捐助，ADF（亞洲信託基金）分4年共編列3.74億元、每年9364萬元，這筆預算沒有被立法院刪減；但DRMTF（國內資源調節信託基金）今年編列6600萬，被立法院刪減一半，剩下3300萬元凍結，已提交報告待立法院解凍。

財政部說明，對我國會籍名稱遭單方面更動一事，莊翠雲在理事商務會議及會見神田總裁時，重申表達我國持續且堅定的抗議。做為ADB創始會員，我國踐行會員國義務，並致力分享發展經驗，呼籲ADB及所有會員國堅守相互尊重原則，確保所有會員國均享有公平待遇及平等參與ADB活動的機會。

財政部並表示，莊翠雲在聲明中，肯定ADB持續推動組織制度革新以更符合會員國需求，以及對引入私部門資源、數位轉型及女性參與之重視，並呼籲ADB對太平洋小型島嶼國家因應氣候變遷提供支持；亦對今年2月上任的新任總裁神田真人致力推動具影響力及現代化發展方案等方向表達期許。

財政部表示，神田在今年年會中宣示亞銀四個推動亞太地區轉型變革的核心方向，包括擴大糧食系統轉型融資規模、投資數位科技改善會員國教育、金融與市場的可及性、推動現代化與連結能源系統及擴大對韌性基礎建設投資。

財政部指出，本次ADB年會是繼2016年於德國法蘭克福舉辦後，睽違9年再度於歐洲召開，共有來自各會員國超過5千名政府官員、金融機構與國際組織代表參與，莊翠雲以理事身分率銀行公會理事長董瑞斌、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖及駐米蘭辦事處處長林讚南積極參與，除出席理事會會議外，並與亞銀高層會談，亦於各式場域與其他會員國財政高階官員交流，拓展財政外交並為我國企業爭取國際合作契機。

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