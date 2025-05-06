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環球晶美國德州新廠 3/15舉行啟用典禮

2025/05/06 16:21

環球晶第一季財報出爐，毛利率為26.4%、年減7.9%，稅後淨利14.6億元，年減58.8%，稅後每股盈餘為3.05元。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（記者洪友芳攝）環球晶第一季財報出爐，毛利率為26.4%、年減7.9%，稅後淨利14.6億元，年減58.8%，稅後每股盈餘為3.05元。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）第一季財報出爐，毛利率為26.4%、年減7.9%，稅後淨利14.6億元，年減58.8%，稅後每股盈餘為3.05元。環球晶指出，第一季獲利較去年同期衰退，主要是受擴產及持有Siltronic AG股票的評價變動的影響。環球晶美國德州新廠是美國首座擁有一貫製程的12吋先進晶圓廠，預計於當地時間3月15日舉行啟用典禮。

環球晶今日召開董事會，會中通過2025年第一季財報，營收155.9億元、年增3.4%；毛利率為26.4%，年減7.9%；營業淨利率為16.6%，年減9.7%；稅後淨利為14.6億元，年減58.8%，稅後淨利率為9.3%，年減14.1%；稅後每股盈餘為3.05元。

環球晶指出，2025年第一季獲利較2024年衰退，主要是受到擴產及持有Siltronic AG股票的評價變動的影響。環球晶圓及其子公司共持有Siltronic AG 13.67%的流通在外股數，由於Siltronic股價走低，環球晶認列評價損失導致獲利衰退。此外，環球晶全球擴產計畫雖暫時影響短期財報表現，但長遠效益可期。

環球晶表示，公司於全球六個國家策略性地擴產，從原先以亞洲產能為主的生產模式，成功轉型為高度全球化的製造網絡，有助提升環球晶因應關稅變動與貿易局勢的能力，強化生產調度的靈活性，進一步鞏固在全球主要半導體市場中與客戶的長期合作夥伴關係。

此外，擴產計畫也大幅提升環球晶先進製程產品比重，切合產業發展趨勢與市場需求，轉化為永續成長動能。若排除上述Siltronic評價以及擴產之影響，環球晶估計2025年第一季毛利率將調整為32.1%，稅後淨利率調整為21.9%，稅後每股盈餘為3.05元。

環球晶擴產進度順利推進，包括美國德州新廠（GlobalWafers America）、密蘇里廠（MEMC LLC）與義大利廠（MEMC Electronic Materials S.p.A.）新擴產線皆已開始進行送樣。全球營運據點可就近供應客戶需求，以最小化運輸距離，從而減少產品碳足跡和碳關稅的潛在影響。

德州新廠為美國首座擁有一貫製程的12吋先進晶圓廠，密蘇里州工廠也擁有美國唯一的12吋先進SOI晶圓產線，兩座廠區皆位於關鍵半導體聚落，不僅有助提升強化美國在地製造韌性，並可穩固並大幅擴展環球晶美國市場版圖。

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