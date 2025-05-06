台電在通霄蓋最大發電廠 苗縣議員爭尊重與建設

台電公司在通霄鎮蓋最大發電廠引地方關切，縣議員周玉滿質詢提出六項建議，爭取地方應得的尊重與建設。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對台電公司將把苗栗縣通霄鎮火力發電廠變成全台最大發電廠，苗栗縣議員周玉滿今（6）日在定期會中提出質詢，指已造成鎮民極大關切與恐慌，周玉滿除提出6項建議，並要求縣長鍾東錦與地方民代攜手為通霄爭取應得的尊重與建設。鍾東錦允諾會與鄉親站在一起來努力，並與台電公司做最好的溝通。

周玉滿表示，通霄鎮有台電、中油及台鹽三大國營事業，但通霄沒有因為這三位鄰居而繁榮興盛，反而是日漸凋零沒落，有時候要跟台電及中油要點經費如同乞丐，地方不反對國家能源政策，而是反對被犧牲，沒有公平的對待。

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周玉滿建議成立地方監督平台、啟動健康與環境風險評估機制、爭取實質回饋金與社區建設基金、道路與交通建設補助、建請台電全面認養海水浴場、高壓電塔與電線地下化問題。

台電公司在通霄鎮蓋最大發電廠引地方關切，苗栗縣長鍾東錦允諾與鄉親站在一起，並與台電公司做好溝通。（記者張勳騰攝）

鍾東錦則指出，縣府的態度是配合國家政策，他認為正確的說法，通霄發電廠應該說是全國最大的天然氣發電廠，當初延管時，台電董事長有來縣府拜會洽談回饋金問題，因最近地方出現疑慮，已請工商發展處與台電公司連絡，台電董事長預計下週一到苗縣府來做說明，屆時將邀請通霄鎮籍縣議員、鎮長及主席、副主席等，有任何疑慮都可提出，做最好的溝通。

鍾東錦表示，他的立場水電是民生必需品，也知道它是嫌惡設施，可是我們又不能出手去阻擋，若阻礙國家建設發展是不對的，他沒有色彩，不管誰執政，該配合的事，縣府會全力配合，當然不能讓通霄鄉親吃虧，通霄、苑裡及周邊鄉鎮的回饋金一定要談妥，縣府會與鄉親站在一起來努力。

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