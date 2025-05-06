晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

義隆電：美國客戶訂單先暫停 Q2營運估持平

2025/05/06 16:02

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）今日召開法說會，董事長葉儀晧表示，由於對等關稅問題，自4月9日後美國客戶訂單暫時暫停，但並非取消訂單，客戶先保持觀望，若關稅確定後就會重新啟動。

針對新台幣近來急升，義隆電指出，若新台幣升值1% ，對於毛利率影響0.11%，劇烈升值10%，毛利率影響就達1.1%，義隆電第二季財測預估以1美元對新台幣31.5元來看，預估第二季營收將在30至32億元區間，季減3.8%至季增2.59%，毛利率48%至51%，營益率21.8%至26.5%。

受到美國關稅大戰衝擊，研調機構預估今年全年PC與NB出貨恐較去年衰退個位數百分比，義隆電指出，美國市場佔整體NB市場比重約30%，中國佔比約10% ，目前美國客戶因關稅仍未確定，銷往美國訂單暫時觀望，呈現暫停，未來若關稅確定後就會重新啟動。

義隆電首季營收31.19億元，季增2.7%，年增0.4%，毛利率50.1%，創近14季以來新高，稅後淨利5.49億元，季減9%，年減19.6%，每股盈餘1.92元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財