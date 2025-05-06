義隆電：美國客戶訂單先暫停 Q2營運估持平

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）今日召開法說會，董事長葉儀晧表示，由於對等關稅問題，自4月9日後美國客戶訂單暫時暫停，但並非取消訂單，客戶先保持觀望，若關稅確定後就會重新啟動。

針對新台幣近來急升，義隆電指出，若新台幣升值1% ，對於毛利率影響0.11%，劇烈升值10%，毛利率影響就達1.1%，義隆電第二季財測預估以1美元對新台幣31.5元來看，預估第二季營收將在30至32億元區間，季減3.8%至季增2.59%，毛利率48%至51%，營益率21.8%至26.5%。

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受到美國關稅大戰衝擊，研調機構預估今年全年PC與NB出貨恐較去年衰退個位數百分比，義隆電指出，美國市場佔整體NB市場比重約30%，中國佔比約10% ，目前美國客戶因關稅仍未確定，銷往美國訂單暫時觀望，呈現暫停，未來若關稅確定後就會重新啟動。

義隆電首季營收31.19億元，季增2.7%，年增0.4%，毛利率50.1%，創近14季以來新高，稅後淨利5.49億元，季減9%，年減19.6%，每股盈餘1.92元。

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