童子賢：別太擔心新台幣急升 可能只是野鴿並非禿鷹

童子賢今天出席台北國際電腦展前置活動「AI NEXT」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天談到新台幣兌美元的匯率急升，認為現在對此仍不到需要太擔心的地步，或許只是熱錢湧入賺取匯差套利，這種狀況不一定是禿鷹所致，「可能是一群野鴿子而已」，倘若新台幣兌美元出現波動，「一定是美元對全世界的主要貨幣產生變化」。

童子賢認為，台灣過去20年內，新台幣兌美元匯率曾經升值至26、27元，長期出口導向的體質自其建立以來，創造出來的內需空間反而顯得相對不足，儘管希望出口貿易的成績能夠繼續維持下去，但內需仍然是帶動產業的另外一種方式。倘若台幣適當升值，反而有利於進口商表現，讓全體國民有機會更加經濟實惠地享受到全球各地的產品。

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童子賢觀察，台灣最近5年的國際貿易順差程度相當地高，透過不斷出口賺取外匯，但是出超過頭也可能反映著一種警訊，會使外部環境出現19世紀重商主義年代的思維，目前美國總統川普就是採取「順差才叫做勝利」的古老觀念來看待國際貿易關係。從國貿與貨幣的關係來看，當貿易順差大，匯率當然相對承壓，相信台灣產業的優良體質能夠挺過這波考驗。

匯率不是產業興衰的決定性因素

童子賢認為，廠商進行的生產活動仰賴環境資源與人力資源，如果出超持續旺盛，有種情況是出超國貨幣計價相對低廉，又將自身的勞動力、土地與環境資源用比較便宜的價格售出，換取貿易上的出超表現。但是貿易與經濟這兩個層面，各自以及彼此之間都還是會走向取得平衡。

童子賢說，近期新台幣急升讓外界可能聯想到美國、日本、英國、法國、德國在1985年9月22日簽署的《廣場協議》，藉由聯合干預外匯市場，使美元對日元、德國馬克等主要貨幣，發生有秩序性地貶值，以解決美國巨額貿易赤字，變相地矯正當時美元強勢升值的情況。不過，目前新台幣急升，從任何已知的訊息中，並未涉及與任何國家之間的協議。

童子賢觀察，在廣場協議之後，美國雖然成功藉此對抗通膨，但也付出了經濟衰退的代價，參加協議的日本後來更經歷了長達30年的出口不振，反觀德國當時的貨幣匯率不但同步升值，出口產業更未有太多負面影響。由此可知，「匯率很重要，但只是國家產業興旺或衰退的其中一個因素而已，並不是唯一那麼絕對的因素」。

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