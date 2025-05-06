名師解盤》容逸燊：台幣升值趕進度 30元關卡附近是觀察指標

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天小跌10點，成交量3000億呈現量縮，在2萬點之上震盪整理，經歷過上週五至本週一台幣強升後，今天匯率率先止穩，截至上週五，台幣升值幅度大概3%~4%，相對其他亞幣，日幣升值幅度已經到7.9%，韓元甚至升值6.2%，那兩天台幣升值事實上是在趕進度，在關稅談判過程中，避免成為匯率操縱觀察名單，目前台幣到30後，升幅已經亞洲貨幣居冠，美元指數今年下跌8%，也讓台灣出口廠商開始有壓力出現，未來匯率能不能止穩在30附近，這是主要觀察指標，台股近2日因為台幣大升，外資開始買超台股，但期貨籌碼卻是避險，以配對交易策略去操作。

後續還要注意半導體關稅，即將在美國時間5/7出爐，目前對台股衝擊，可能還會再跌加原本關稅上去，暫時外資對於台股是稍微縮手，除了台幣之外，影響台股比較重要，就是在半導體關稅，以及未來AI伺服器下半年出貨狀況，可以看到美股費半、那斯達克這2天已經率先止穩，包含輝達股價也沒有再破底，權值股鴻海、廣達也逐漸收復清明節跳空缺口。

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目前指數比較大機率，會在2萬點至2萬1千點來回，台幣大幅度升值後，資金暫時轉為內需概念股，以及航空、旅遊類股族群，航空因為買進原油成本降低，獲利可以提升，旅遊跟漲狀況要特別注意，台幣升值大家會去增加換匯幅度，但是不見得馬上會出國，或是旅遊消費，有些股票在台幣升值狀況下，是跟風起漲的，這反而要短線注意，在台幣匯率挺住後的風險，另外在壽險類股，因為持有比較多美元債券，壓力比較沉重，金融類股方面，相關業務主要台灣地區為主的，票券公司或本土券商，受衝擊相對較小，目前接近2萬1千點，清明節跳空缺口，建議持股可以保持5成左右，保留部分現金，因應未來半導體關稅，或是後續一些政策不穩定狀況。

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