晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國塑膠業剉咧等！彭博曝：美對伊朗打壓 「此產品」面臨斷供風險

2025/05/06 15:55

伊朗向中國出口的甲醇，迄今為止，一直沒有受到美國的關注，不過，在美國威脅要對伊朗石油買家實施2級制裁後，可能會受到審查。（路透）伊朗向中國出口的甲醇，迄今為止，一直沒有受到美國的關注，不過，在美國威脅要對伊朗石油買家實施2級制裁後，可能會受到審查。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗向中國出口的甲醇，迄今為止，一直沒有受到美國的關注，不過，在美國威脅要對伊朗石油買家實施2級制裁後，可能會受到審查，由於甲醇已成為用於生產塑膠重要替代品，而去年中國有4成的甲醇是從伊朗進口，一旦美國將此列入制裁，那麼中國塑膠製造商將受到重大打擊。

彭博報導，Kpler 數據顯示，去年中國約40%的甲醇進口、約520萬噸來自伊朗，由天然氣製成的化合物用作製造烯烴的原料，而烯烴又用於製造塑膠，根據價格報告和分析公司ICIS數據，甲醇制烯烴（MTO）工廠是原產於伊朗的貨物最大買家。

ICIS高級分析師Ann Sun表示，伊朗甲醇幾乎是MTO裝置獲得足夠供應的唯一有效途徑，大約60%的中國獨立MTO工廠位於沿海地區，而這些工廠依賴進口甲醇。

在美國總統川普總統上週威脅說，任何購買伊朗石油或石化產品的國家或公司都將面臨立即制裁，雖然沒有提供進一步的細節，但甲醇流動有可能受到威脅。

美國一直在擴大其制裁計劃的範圍，針對原油以外的伊朗能源，以及2個獨立的中國煉油廠，據稱從中東國家進口了石油。

根據美國化學學會發表的1篇研究論文，MTO工藝是在中國開發和商業化的，2010年在內蒙古包頭建造了世界上第1家此類工廠，甲醇已成為用於生產塑膠（包括石腦油）傳統原料的重要替代品。

然而，據Sun報導，運往中國的伊朗甲醇可以經過阿拉伯聯合大國或阿曼等其他國家。如果以史為鑒，即使受到美國的制裁，至少一些伊朗甲醇仍能運往中國。

原油從波斯灣國家流向中國基本上不受干擾，他們現在面臨更多障礙，中國行業諮詢公司SCI99分析師薛飛說，如果美國的制裁擴大到甲醇，中國進口商“將擴大採購管道，加快與東南亞和南美甲醇生產商的進一步合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財