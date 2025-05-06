中國塑膠業剉咧等！彭博曝：美對伊朗打壓 「此產品」面臨斷供風險

伊朗向中國出口的甲醇，迄今為止，一直沒有受到美國的關注，不過，在美國威脅要對伊朗石油買家實施2級制裁後，可能會受到審查。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗向中國出口的甲醇，迄今為止，一直沒有受到美國的關注，不過，在美國威脅要對伊朗石油買家實施2級制裁後，可能會受到審查，由於甲醇已成為用於生產塑膠重要替代品，而去年中國有4成的甲醇是從伊朗進口，一旦美國將此列入制裁，那麼中國塑膠製造商將受到重大打擊。

彭博報導，Kpler 數據顯示，去年中國約40%的甲醇進口、約520萬噸來自伊朗，由天然氣製成的化合物用作製造烯烴的原料，而烯烴又用於製造塑膠，根據價格報告和分析公司ICIS數據，甲醇制烯烴（MTO）工廠是原產於伊朗的貨物最大買家。

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ICIS高級分析師Ann Sun表示，伊朗甲醇幾乎是MTO裝置獲得足夠供應的唯一有效途徑，大約60%的中國獨立MTO工廠位於沿海地區，而這些工廠依賴進口甲醇。

在美國總統川普總統上週威脅說，任何購買伊朗石油或石化產品的國家或公司都將面臨立即制裁，雖然沒有提供進一步的細節，但甲醇流動有可能受到威脅。

美國一直在擴大其制裁計劃的範圍，針對原油以外的伊朗能源，以及2個獨立的中國煉油廠，據稱從中東國家進口了石油。

根據美國化學學會發表的1篇研究論文，MTO工藝是在中國開發和商業化的，2010年在內蒙古包頭建造了世界上第1家此類工廠，甲醇已成為用於生產塑膠（包括石腦油）傳統原料的重要替代品。

然而，據Sun報導，運往中國的伊朗甲醇可以經過阿拉伯聯合大國或阿曼等其他國家。如果以史為鑒，即使受到美國的制裁，至少一些伊朗甲醇仍能運往中國。

原油從波斯灣國家流向中國基本上不受干擾，他們現在面臨更多障礙，中國行業諮詢公司SCI99分析師薛飛說，如果美國的制裁擴大到甲醇，中國進口商“將擴大採購管道，加快與東南亞和南美甲醇生產商的進一步合作。

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