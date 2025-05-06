三集瑞-KY首季獲利、4月營收雙創歷史新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕新品比重逐步提升，帶動產品組合優化，被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）首季毛利率高達40%，稅後盈餘1.60億元，在業外匯兌收益等因素挹注下，創單季歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）3.19元，同時4月營收2.78億元也寫下新高紀錄。

三集瑞-KY指出，隨著電子世代持續推進，AI應用落地普及，AI伺服器、PC與筆電等應用的Mini Molding與高密度模壓電感需求陸續放大，高階、高規格用電感產品整體潛在市場將大幅成長，AI/伺服器及車用電感第1季出貨占比高達35.97%，呈現逐季成長走勢，有助成為中長期穩定的營運基礎。

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至於4月營收達2.78億元，創下歷史新高，三集瑞-KY表示，這主要是受惠於美國針對中國祭出對等關稅政策，市場出現提前拉貨潮，推升訂單動能，預期相關訂單出貨將延續至第2季，帶動整體營收向上走揚。

三集瑞-KY也說，目前公司主要產能與研發中心集中於中國東莞、蘇州與台灣中和一帶，未來將依客戶需求轉移生產基地至東南亞，並以泰國為首要順位，近期已完成土地評估投資，預計將以不超過2500萬美元取得土地，最快在2026年第1季完成廠房設立與設備進駐作業，提升集團產線生產與出貨調度能力，。

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