輝達晶片續流入中國 經濟學人曝路徑與後門

英媒經濟學人報導中國如何利用國外資料中心、不透明的中間商購買，以及走私等管道獲得輝達生產的晶片。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即使美國對中國採取嚴格的晶片出口管制，受限制的輝達晶片仍不斷流入中國人工智慧開發商的手中。英媒經濟學人報導中國如何利用國外資料中心、不透明的中間商購買，以及走私等管道獲得輝達生產的晶片。

中國規避制裁的秘密供應鏈早已浮現。有些客戶租用離岸資料中心；其他人則透過不透明的中間商購買晶片，包括走私管道。美國新一輪的限制措施將於5月15日生效，旨在進一步加強管制。新規則不僅針對硬體，還針對提供硬體存取權限的雲端提供者，但美國也可能會失敗。

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馬來西亞柔佛州已成為資料中心的樞紐，土地和電力都很便宜，而且比大馬本土更容易獲得許可證。所有大型美國雲端提供商包括亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文都已開設商店。柔佛州也為進入中國提供了便捷的後門。

TikTok的所有者字節跳動等中國大型公司已在柔佛州租用空間，在馬來西亞租賃雲端容量可以讓像中企獲得無法進口到中國的晶片。顧問公司SemiAnalysis 估計，到2027年，柔佛州預計資料中心容量的近一半將採用輝達等公司的人工智慧處理器。

輝達的高階晶片由全球最大的晶片製造商台積電生產。今年第1季，台灣向馬來西亞出口價值36億美元的圖形處理器，用於訓練人工智慧模型，幾乎相當於2024年全年的總額。

馬來西亞資料中心營運商堅稱他們遵守美國出口法規，不會向黑名單實體提供容量。但一位為該地區的公司提供諮詢的律師表示，中國公司透過設立當地子公司相對容易地獲得受限制的人工智慧晶片。

此外，走私者也將晶片直接販賣到中國。這些貨物通常會透過不受美國限制的第三國轉移。熟悉該做法的消息人士稱，貨物通常會經過多個司法管轄區和幌子公司，以掩蓋其來源。出口文件被偽造、限制產品被貼上錯誤標籤以逃避海關檢查。

目前輝達的中國市場營收占比雖已降至13%。但同時，對新加坡的銷售額增長了一倍多，目前佔總銷售額的近18%，新加坡成為繼美國之後輝達的第二大市場。輝達表示，這種產品銷售轉變是常規做法：許多客戶透過新加坡開立發票，但運送到允許的目的地。那裡銷售的晶片中只有不到2%是在當地交付。

今年2月，新加坡警方逮捕三名男子，他們涉嫌出售價值3.9 億美元的搭載輝達晶片的伺服器。檢察官指控這些貨物先被送到新加坡公司，然後再出口到馬來西亞。

輝達堅稱遵守美國出口規定，但由於業務範圍非常廣泛，預計由雲端提供商和硬體公司審查客戶來協助把關。即使輝達會進行定期審計，但監管合作並不均衡，伺服器經常在通過初步檢查後悄悄易手。一家伺服器製造商的高層表示，正確驗證所有最終用戶「實際上是不可能的」任務。

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