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寬宏藝術首季獲利創掛牌新高 EPS達3.81元

2025/05/06 14:44

寬宏藝術首季獲利創掛牌新高，EPS達3.81元。（擷取自官網）寬宏藝術首季獲利創掛牌新高，EPS達3.81元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股寬宏藝術（6596）今日公告發布首季財報。首季營收4.63億元、稅後淨利近1.45億元，每股稅後盈餘（EPS）3.81元，創下掛牌以來單季歷史新高。

展望第二季，寬宏指出，第二季開始有10餘場讚聲演唱會，另有Trash高雄巨蛋演唱會、日本ADO林口體育館演出、莎姆雷特舞台劇3場、美國高空大馬戲團小巨蛋演出4場、彭佳慧台北小巨蛋、並代理澳門羅志祥30周年演唱會；另經典音樂劇悲慘世界台北站也將起跑，6月12日-7月6日於國家戲劇院演出30場。

至於第三季則迎來營運高峰，寬宏表示，悲慘世界7月10日起移往高雄衛武營演出22場、7月11日起天后江蕙也開啟8場高雄巨蛋演唱會、8月8日則回到台北小巨蛋舉辦12場演出，此外還有西洋天后莎拉布萊曼北流演唱會2場，在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收獲利有望再創新高。

針對台幣兌美元強勢升值，寬宏也說，綜觀台幣升值對公司營運有正面影響，由於寬宏以國內藝文活動市場為主，每年均引進許多國外藝人演唱會與音樂劇，台幣走強可減低國外活動演出與相關後勤的外幣成本，進而提升國外專案毛利率表現，對下半年與明年度規劃引進的國外藝文活動都將受惠。

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