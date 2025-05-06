進軍日本市場 泓德能源連兩年取得長期脫碳素儲能標案

泓德能源連續兩年奪標日本長期脫碳素儲能市場，今年以共約300MW的儲能裝置容量得標。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）進軍日本市場報喜！繼2024年成為首家進入日本長期脫碳素儲能系統容量市場的台灣企業後，泓德能源今（2025）年再度成功取得5件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW。

泓德能源去年首次挑戰儲能系統容量市場即成功取得2件標案，得標容量達73MW（儲能裝置容量為97.9MW），案場分別位於日本近畿三重與九州福岡，預計2027年上線。

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至於今年日本長期脫碳素儲能系統容量市場中，儲能類別的總得標量約為1.37GW，泓德能源以約300MW的儲能裝置容量得標，佔整體競標案件約20%，並再度成為今年唯一以大規模容量案件得標的台灣企業，至於新得標的5座案場遍佈青森、福島及北海道，其中最大規模近100MW，並可取得日本政府長達20年的補貼支持，奠定參與日本電力交易市場的基礎。

泓德能源指出，目前在日本的光電與儲能的長期開發目標超過3GW，包含約400MW光電及2.6GW儲能規模，並結合結合電力零售、能源管理與聚合技術，持續拓展多元化的電力服務。

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