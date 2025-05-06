讓步了！彭博：印度提議對美汽車零件、鋼鐵實施零關稅

彭博報導指出，印度提議對美汽車零件、鋼鐵實施零關稅（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度擬對美實施「限量零關稅」，知情人士表示，印度在與美國的貿易談判中，提議對鋼鐵、汽車零組件和藥品徵收零關稅，但不得超過一定數量的進口商品，超過這一門檻，進口工業產品將徵收正常關稅。

對於此訊息，印度工商部沒有立即回復。

彭博社報導，知情人士稱，這一提議是由上月底訪問華盛頓的印度貿易官員提出的，目的是加快預計今年秋季達成的雙邊貿易協議的談判。

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知情人士稱，兩國正在優先考慮某些行業，以便在美國總統川普（Donald Trump）的針鋒相對關稅暫停90天結束之前儘早達成貿易協定。

在美國經濟衰退之際，川普週日表示，一些貿易協定最早可能在本週達成，這為尋求避免美國更高進口關稅的貿易夥伴提供了緩解的前景。包括韓國、日本和印度在內的亞洲經濟體，在與川普政府達成臨時協議的競爭中處於領先地位。

知情人士稱，華盛頓還要求印度解決其對品質控制令的擔憂，它認為這是其出口的非關稅貿易壁壘。強制性品質標準規定了本地和外國製造商在印度銷售商品之前必須滿足的基準，因其不透明和不公平而受到批評。

印度願意重新考慮其在醫療器械和化學品等領域的現有QCO（質量控制令），並提出與美國簽署１項互認協定，根據該協定，兩國將接受彼此的監管標準和做法。

目前尚不清楚這些提案是否會成為最終協定的一部分。

1份報告顯示，從2014年之前的14個QCO，到2017年以來，這個數位已經上升到140多個。

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