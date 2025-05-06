緯穎長期佈局美國產能 董座嘆：不知道還要發生什麼事

洪麗寗認為，緯穎在大馬可望與生態圈持續共榮，但是對於現在的國際情勢來看，美國製造也格外重要。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗今天針對美國對等關稅議題指出，公司在墨西哥工廠已取得美墨加（USMCA）貿易資格，暫時免於關稅，「但是這個政府不知道還要發生什麼事」，長期仍需佈局美國本土產能，透過整合墨西哥華瑞茲製造中心、美國艾爾帕索技術支援中心，以及後續的德州工廠，靈活應對美國政府未來關稅政策。

洪麗寗今天出席台北國際電腦展（Computex）前置活動「AI NEXT」論壇，提到緯穎在過去的疫情期間開始執行產能去中化，將亞太製造重鎮從中國遷至馬來西亞柔佛州，並加以利用當地距離新加坡不到1小時車程的地理優勢，新工廠自營運以來，成功促進區域供應鏈整合與增進彈性。

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洪麗寗說，在大馬楊忠禮集團（YTL Group）投資之下，引發馬國資料中心規模從2021年起快速成長，除了13個既有的資料中心，還有9個尚在建造，以及20多項升級計畫。YTL集團結合電力、水資源、電信等多元產業，成為輝達（NVIDIA） 在東南亞的首個合作夥伴，推動主權AI與最新技術落地。

洪麗寗認為，緯穎在大馬可望與生態圈持續共榮，但是對於現在的國際情勢來看，美國製造也格外重要，公司7成營收來自於服務美國市場的墨西哥廠，但是美國人工成本高昂，因此赴美設廠勢必需要導入高度的智慧製造技術。未來，緯穎美國廠的自動化組裝目標上看30%，將不斷提升多條產線的品質與效率，透過創新因應客戶需求。

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