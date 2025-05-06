楊金龍喊話奏效！新台幣升轉貶，暫收30.185元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍昨日親上火線闢謠， 希望市場恢復冷靜，匯市失序狀況可以「到只為止」，今早台幣升勢明顯放緩，早盤最高只觸及29.988元，隨即拉回至30元附近，並在11點過後由升轉貶，中午暫時收收在30.185元、貶值4分，台北外匯經紀公司成交量15.97億美元。

新台幣匯市在4月下旬逆轉先前貶勢，進入5月升勢一發不可收拾，一連兩個交易日，台幣盤中升幅皆超過1元，尾盤央行雖有調節，但兩日來台幣共升值1.872元、升幅超過6%，史上首見。

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不過就在楊金龍與總統賴清德出面喊話後，台幣今日升勢明顯放緩，且在亞幣同步拉回下，台幣也由升轉貶，最低觸及30.21元，暫時結束連6日的升值走勢。

對於這兩天台幣強勁的升值走勢，楊金龍昨日在記者會中也表示，確實不正常，主要市場對於台幣升值預期太強，因此，才會出面召開記者會說明，他強調，央行並未參與台美經貿工作小組，美方也未要求台幣升值，更無「海湖莊園協議」要求購買美國百年債。

總統賴清德也透過影片發表5點談話，表示台幣強升主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣產業深具信心，呼籲大家也要對台灣有信心。

觀察主要亞幣走勢，由於台幣升勢放緩，國際美元反彈，包括日圓、韓元、離岸人民幣早盤皆出現拉回。不過，人民幣在岸價在長假後恢復交易即跳空開高，早盤彈升至7.229兑1美元，創逾1個月新高。

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