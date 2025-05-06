AI加持！寶晶能源水面型案場啟動智慧巡檢

寶晶能源攜手所羅門推動再生能源智慧巡檢，不僅降低人力成本，更提升維修即時性與電廠整體發電效能。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI技術加速推動全球產業轉型升級，寶晶能源（6987）攜手所羅門（2359）推動再生能源智慧巡檢，不僅降低人力成本，更提升維修即時性與電廠整體發電效能。

寶晶能源指出，在屏東縣林邊鄉活化嚴重地層下陷區的長期休耕農地，打造結合全台最多地主的水面型浮動式太陽能案場，占地廣達34座美式足球場漂浮於滯洪池之上，不僅提高不適宜耕作土地利用效率，更為減緩氣候變遷貢獻綠色動能。

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然而案場面臨大量水鳥棲息、排泄造成的熱斑問題，過去仰賴人工巡檢，成本高、效率低，為此，寶晶能源旗下寶威科技與所羅門展開密切討論，攜手整合3D機器視覺與AI技術，結合無人機推動智慧巡檢方案落地應用，由無人機快速拍攝案場現況後，AI能即時辨識太陽能板上的髒污、異常與熱斑，並自動標註清潔區域，顯著提升維運效率，生成式AI能透過極少量樣本模擬各種污損情境，大幅加速模型訓練，提升判斷精度。

寶晶能源表示，智慧巡檢系統不僅降低人力成本，更提升維修即時性與電廠整體發電效能，未來寶晶能源將持續布局AI實踐於能源管理、儲能調度等層面，逐步在合適的案場中導入無人機、自動化設備與機器人應用，全面邁向智慧化綠能時代，實現結合「創能、創生、創新」的永續企業願景。

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