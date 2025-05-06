衰退警報解除！高盛認錯大翻多 估美國Q2 GDP飆升至2.4％

高盛估美國第2季GDP飆升至2.4%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1個月前高盛經濟學家還在為「經濟衰退預測」改口鬧笑話，如今高盛不僅認錯翻多，最新預測指出，美國GDP數據可能被嚴重低估，第１季或被上修至正增長，而第2季度將飆升至2.4%，甚至可能衝上3%。

外媒報導，1個月前，高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）先是預測美國要經濟衰退，結果73分鐘後川普推遲關稅政策，他又馬上改口說「可能不衰退」了，不過仍認為有45%的衰退概率。

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當時就有人說，別看現在所有銀行都在喊衰退，過不了1個月他們都會偷偷改口。果然，如今多數銀行已悄悄上調經濟預期，而高盛也在5日率先舉白旗投降，哈祖斯發佈報告，將美國第2季度GDP增速，從預期從-0.3%大幅上調至2.4%，這將使其高於2022年以來的平均GDP增速。

更勁爆的是，在討論第1季度-0.3%的GDP數據時，高盛指出「庫存投資被嚴重低估，這意味著GDP也被嚴重低估，因此，將第1季度GDP被上修為正值，2季度增速甚至可能達到3%或更高。

高盛進一步說明，第2季隨著庫存投資嚴重低估扭曲效應消退，統計庫存投資將保持穩健，剔除庫存和淨出口的國內最終銷售能更好反映潛在增長，預計2季度國內最終銷售增速將從1季度的2.3%放緩至0.3%，反映消費增速放緩（+1.2% vs +1.8%）及設備投資驟降（-10.2% vs +22.5%），後者源於1季度進口前置帶來的電腦和通信設備採購激增後回落。

簡言之，高盛認為1季度數據不準是因為大家都在關稅生效前搶著進口，但統計時漏算了很多庫存。這個誤差會在2季度補回來。

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