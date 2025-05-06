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7-ELEVEN攜手Care Bears 超萌周邊明天開搶

2025/05/06 12:07

統一超商（2912）持續創新跨海合作模式，首度攜手人氣爆棚的Care Bears，開發近20款限量超萌週邊商品。（統一超商提供）統一超商（2912）持續創新跨海合作模式，首度攜手人氣爆棚的Care Bears，開發近20款限量超萌週邊商品。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）持續創新跨海合作模式，首度攜手人氣爆棚的Care Bears，開發近20款限量超萌週邊商品，最低149元起，5月7日15：00全台逾7000家7-ELEVEN門市快閃購。

7-ELEVEN自5月7日15：00起消費不限金額，結帳時只要具備OPENPOINT會員身份報手機電話，就可直接加購任一款週邊商品。

同步推出大型24吋Care Bears「絨毛娃娃」與「絨毛娃娃吊飾」集點加價購，集點加價購自5月19日15:00起至2025年6月10日24：00止，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

統一超商新一波全店精品行銷戰，首度推出「Care Bears甜蜜時光」精品集點活動，推薦實用的外出用品，包含可掛手機、證件套的鑰匙「立體公仔吊飾」、方便收納小物「立體絨毛玩偶手拿包」、防潑水功能「絨毛玩偶手提袋」、立體造型「絨毛化妝包 2入組」。

還有「超輕量晴雨兩用自動折傘」、360度萬向輪「21吋前開式登機箱」；機車族必買「evo安全帽」、「Blender Bottle隨行杯」，以及成為球場上矚目焦點的「立體絨毛造型球桿套」；居家用品「床包3件組」、「涼被」、「浴巾2入組」。

同步登場還有開學辦公不可或缺的立體絨毛造型「筆電保護包」、超萌破表適用各品牌尺寸手機的「絨毛公仔手機背夾」、可斜揹或掛脖兩用的「手機掛繩公仔吊飾組」、「米沃七合一無線快充行動電源10000mAh」等3C用品配件。

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