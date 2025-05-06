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關注台幣未來走勢！WSJ解析「背後關鍵」示警美國

2025/05/06 12:30

關注台幣未來走勢！WSJ解析「背後關鍵」示警美國近期新台幣兌美元強勢升值。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣繼2日狂升值9.5角、創下23年來最大單日升幅之後，昨（5）日再狂飆，匯率異常升勢引發市場關注。《華爾街日報》1篇專欄文章提醒，美國投資人應注意新台幣未來動向。

德莫斯（Telis Demos）和巴克（Aaron Back）共同撰寫題為「為什麼美國投資者應該關注台幣」，文章提及新台幣近期強勢升值，兌美元匯率單日飆升，漲幅接近10%。這對多數從未考慮過交易台幣的美國投資人來說，為何值得關注？

文章直指，台幣走強可能預示1個更大的趨勢：在川普政府全球貿易戰政策下，美元可能長期走弱預兆，同時，個人和公司，可能會直接感受到美國市場外國投資減少的後果。

台灣因半導體與科技產品出口，及相對便宜的貨幣，對美國長期維持貿易順差，讓台灣累積大量美元資產，並投入美國市場。

事實上，台灣壽險公司長年透過購買美國債券，間接為美國企業提供資金。外交關係協會（CFR）專家塞策（Brad Setser）估算，台灣壽險業持有超過7000億美元的外國債券，多為美國債務。當美元對台幣匯率走弱，這些資產對台灣投資人來說就變得不值錢。

文章表示，雖然新台幣這波升值看似劇烈，實際只是回到2022年的水準。但若如台灣壽險公司這樣的投資者，預期美元將持續疲弱，或對美國市場失去信心，他們可能開始重新配置資金，對美國借款人來說意味著資金成本上升。

例如蘋果（Apple）與輝瑞（Pfizer）等美企，就曾透過發行美元債券，吸引台灣投資。風險不止來自台灣：歐洲銀行為美國市中心地產提供資金，日本銀行則參與高風險貸款。

外資湧入也讓美國借貸成本更低，若資金減少，企業與個人借款的利息將提高。塞策與哥倫比亞法學院講師楊格（Joshua Younger）指出，與台灣資金動向相關的波動性交易，甚至可能已經對美國房貸利率產生可觀影響。

週一（5日）台灣央行總裁於記者會中表示，美方並未要求台灣升值貨幣。

不論這波台幣強勢是否直接與貿易談判相關，都提醒著：美國的貿易政策可能帶來意想不到的後果。文章最後表示，不管是川普政府刻意讓美元貶值以刺激出口，還是市場因信心流失而拋售美元，最終代價將由美國的借款人承擔。

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