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全家餐飲第1季每股賺1.55元 創同期歷史新高

2025/05/06 11:38

全家國際餐飲（7708）公佈第一季合併營收6.46億元，年增14.76％；稅後淨利為0.395億，年增20.79%，每股盈餘1.55元，較去年同期增加0.13元，雙雙創同期歷史新高。 （記者楊雅民攝）全家國際餐飲（7708）公佈第一季合併營收6.46億元，年增14.76％；稅後淨利為0.395億，年增20.79%，每股盈餘1.55元，較去年同期增加0.13元，雙雙創同期歷史新高。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家國際餐飲（7708）公佈第1季合併營收6.46億元，年增14.76％；稅後淨利為0.395億，年增20.79%，每股盈餘1.55元，較去年同期增加0.13元，雙雙創同期歷史新高。

全家國際餐飲表示，第1季主要受惠春節消費旺季，旗下各品牌既存店營收持續成長和展店動能挹注，加上與全家（5903）積極進行跨通路合作，有效發揮集團綜效帶動營收，而第1季整體營收獲利雙成長，每股盈餘1.55元，皆創下同期歷史新高紀錄。

既存店營收成長關鍵，來自於各品牌新菜單及行銷活動，推動營收持續向上；IKIGAI燒肉進軍台中燒肉一級戰區，目前店數達到6店，並推出全新燒肉套餐受到好評，有效挹注營收。

在跨通路合作部分，bb.q CHICKEN進駐「全家」現做料理區，聯名推出在韓國年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」，皆為營收挹注新成長動能。

展望第2季，將持續把握各季節慶效應，針對即將到來的母親節、端午節，全品牌也會積極掌握節慶商機，全力點燃業績動能。

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