晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中菲行4月營收25.36億元 年增30.8％

2025/05/06 11:35

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 4月營收25.36億元，較去年同期成長30.8%，累計1月至4月營收 95.27億元，較去年同期成長 29%。

中菲行指出，4月空運市場，受到美國關稅的影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因為各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和臺灣的需求保持相對旺盛。海運市場方面，隨著美國關稅政策，以及對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單，以及貨物中轉效應，需求因而增加，營收顯見成長。

中菲行說，5月面對美元快速貶值的滙兌風險，中菲行在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避難的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每週、自川普2.0甚至每日檢視滙率變化的趨勢，並為避險的操作，統一用OBU為滙款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

中菲行進一步指出，面對美國實施的關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行在重要的利基市場、基於差異化，以及區域化戰略佈局建構超過 150個實體通路，在亞太地區包括中國、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財