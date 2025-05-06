中菲行4月營收25.36億元 年增30.8％

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 4月營收25.36億元，較去年同期成長30.8%，累計1月至4月營收 95.27億元，較去年同期成長 29%。

中菲行指出，4月空運市場，受到美國關稅的影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因為各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和臺灣的需求保持相對旺盛。海運市場方面，隨著美國關稅政策，以及對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單，以及貨物中轉效應，需求因而增加，營收顯見成長。

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中菲行說，5月面對美元快速貶值的滙兌風險，中菲行在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避難的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每週、自川普2.0甚至每日檢視滙率變化的趨勢，並為避險的操作，統一用OBU為滙款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

中菲行進一步指出，面對美國實施的關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行在重要的利基市場、基於差異化，以及區域化戰略佈局建構超過 150個實體通路，在亞太地區包括中國、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。

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