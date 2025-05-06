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雙重風險將至！大摩剖析全球航運數據下滑背後的真正意義

2025/05/06 12:15

大摩警告，全球航運數據全面下滑，暗示物價上漲、經濟成長放緩的雙重風險。（路透）大摩警告，全球航運數據全面下滑，暗示物價上漲、經濟成長放緩的雙重風險。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球航運數據正在經歷驚人的下降，摩根士丹利表示，歷史上，關稅政策通常在幾個月後推高物價，並在幾個季度後降低經濟成長，而航運數據的下滑證實了這種干擾正在發生，其影響尚未完全顯現，隨著未來物價上漲，聯準會降息將比預期更遲，且因供應鏈最佳化需數十年，因此，未來1、2年內，全球經濟成長將顯著放緩。

外媒報導，摩根士丹利分析師Seth B Carpenter團隊在其最新研報中指出，全球航運數據，特別是美國的航運數據，正在經歷「驚人的下降」。這種下降並非偶然，而是對貿易、供應鏈以及未來經濟狀況的重要預警訊號。

報告顯示，美國空白航班數量顯著增加，等待靠岸的船隻隊列已經縮短，而美國第1季GDP出現多年來首次收縮，但根本原因並非內需崩塌，而是進口激增導致的統計學效應，這意味著4月2日關稅政策引發的「搶進口」潮正在迅速消退。

報告指出，雖然上週五發布佈的非農就業報告確認實體經濟暫時完好，但由於「搶進口」效應，短期內數據將繼續呈現波動性，長期可能會導致經濟逐漸放緩和硬性數據的疲軟。

作為亞洲貿易的關鍵指標，韓國出口數據整體也呈現下降趨勢，4月前20天，韓國出口年減超過10%，但在月末最後10天顯著恢復，使全月降幅維持在個位數範圍內。

大摩幾個月前對供應鏈的深入分析顯示，某些產品可能會轉向越南、印度和其他臨近國家生產，但短期內這類產品範圍相當有限。簡單來說，重新調整生產要素需要時間並涉及相當大的成本。

報告表示，歷史上，關稅政策通常在幾個月後推高物價，並在幾個季度後降低經濟成長，而航運數據證實了這種干擾正在發生，其影響尚未完全顯現。這也驗證了大摩認為聯準會應保持耐心的觀點，與市場對6月降息的預期相違背。

此外，報告預測，在未來1、2年內，全球經濟成長將顯著放緩，由於供應鏈的最佳化需要數十年，因此不可能迅速逆轉。

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