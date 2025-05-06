股神巴菲特致富5大原則曝！這3點是成功關鍵

巴菲特（Warren Buffett）3日拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日出席旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休。《商業內幕》揭開他職涯中5個啟示，其中，時間、紀律與複利，是巴菲特成功的3大關鍵。

1. 投資企業，而非股票

巴菲特成功的關鍵之一，就是把自己當成長期企業主，而不是短線投機的炒股者。

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巴菲特在1996年寫給波克夏股東的信中說：「如果你不打算持有1檔股票十年，那就連十分鐘都別持有。」這在使用短期交易平台時可能不容易意識到，但當你買下1家公司的股票，你就成了該企業的股東，也就是擁有這家公司的一部分。

投資人應該深入研究一家企業到底如何賺錢，評估其經營團隊、品牌實力與競爭優勢。

2. 投資你了解的東西

巴菲特與合作夥伴蒙格（Charlie Munger）推廣了「能力圈」（circle of competence）這個概念，提醒投資人應該把資金投入自己熟悉的產業與公司。你的能力圈可以很小，但重點是你要真正了解其中的企業如何運作。

眾所周知，巴菲特長期迴避科技股，因為他認為自己無法精準評估這個產業的價值。直到2016年，他才開始買進蘋果（Apple），並視其為一個擁有高顧客黏著度的耐久消費品牌，如今蘋果已成為波克夏的最大持股。

看到新聞都在講比特幣就想買？看到AI很紅就跟著投資？巴菲特的建議是：忘掉這些事吧。

3. FOMO（錯失恐懼）是你最大的敵人

追熱門股雖然很誘人，但巴菲特的實績證明：「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」這套策略是有效的。

例如2008年金融危機期間，市場因雷曼兄弟等機構倒閉而陷入恐慌，巴菲特卻看準機會，投資50億美元（約新台幣1505億元）於高盛，購買年息10%的特別股。直到2011年高盛回購股份前，波克夏已收到12億美元（約新台幣361元）的股息。

4. 現金為王

你不需要時時把每一分錢都投入股市，有時候，市場上就是沒有太多值得買進的好機會，手邊有現金，能讓你在市場下跌時進場撿便宜。

「訣竅在於，當沒事可做時，就什麼都別做。」巴菲特曾這麼說。

5. 制定計畫，並堅持到底

巴菲特並不是一夜致富的人。事實上，他99%的財富都是在50歲之後才累積而來。

時間、紀律與複利，是巴菲特成功的3關鍵。

不過，成功不只是靠你買了哪些股票，更是來自於穩健的財務習慣。巴菲特建議，避免高利率的信用卡債，養成早期且定期投資的習慣，才是致富的長久之道。

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