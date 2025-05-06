焦點股》緯創：帶量大漲 緯穎同歡

緯創持續推動美國製造佈局版圖，集團合作夥伴緯穎同步強化德州廠房的建置作業項目。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續推動美國製造佈局版圖，集團合作夥伴緯穎（6669）同步強化德州廠房的建置作業項目，激勵兩間公司今日盤中大漲，截至上午10時20分，緯創股價暫報108.5元，漲幅4.83%，成交量逾2.98萬張，緯穎股價暫報2140元，漲幅4.9%，成交量1642張。

緯穎今年2月佈局在美德州設廠，向美國子公司WYMUS增資3億美元（約新台幣89.85億元），又於5月初公告斥資5959萬1768.43美元（交易時約新台幣19億2058萬3105元）向非公司關係人SLC BUILDING 1, LLC買下39萬2520平方英尺的土地，對客戶提供除了墨西哥以外的產能選擇。

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緯穎指出，公司現於美墨邊界同時具備倉庫和維修中心，後續規劃改造現有廠房投入生產，最快1個季度之內就能開始做出貢獻，未來不排除視情況租用其他廠房、擴大製造規模，並於啟動計劃後2至3個季度內投產。

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