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美「這產品」90％都來自中國！美國根本沒人在做

2025/05/06 14:03

美國對中國進口商品的關稅涵蓋範圍極廣，從T恤、戶外家具、嬰兒推車到玩具等皆受影響。（路透）美國對中國進口商品的關稅涵蓋範圍極廣，從T恤、戶外家具、嬰兒推車到玩具等皆受影響。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國進口商品的關稅涵蓋範圍極廣，從T恤、戶外家具、嬰兒推車到玩具等皆受影響，然而對於婚紗與特殊場合服飾產業來說，它們受到關稅的影響特別嚴重。根據由全美國約6000間婚禮與特殊場合服飾店所組成的「全美婚紗零售商協會」（NBRA）估計，儘管現在有越來越多品牌，將產線移往緬甸、越南等亞洲其他地區，但目前仍有約90%的婚紗來自中國。業內人士更坦言，美國根本沒有技術人力能做婚紗。

《CNBC》報導，婚紗公司The Persnickety Bride 創辦人布茲普修（Denise Buzy-Pucheu），在1段上傳至 Instagram的影片中，直接與新娘和潛在客戶進行了發聲，說明美國對中國進口商品課徵145%關稅，將如何影響婚紗產業。

美國幾乎所有婚紗都來自中國或亞洲其他地區，婚紗使用的布料、鈕扣、拉鍊等材料，也幾乎都來自那裡，美國本土難以找到技術熟練的裁縫師，多半是老一輩人，而在勞動力成本普遍較低的國家生產，讓高品質婚紗對許多美國家庭來說變得負擔得起。

布茲普修坦言：「這種技術性的工作，並不是說帶回美國就能做的，我們這裡就是沒有技術人力來做這些工作。」

該產業的大部分銷售額，來自全美各地的獨立商店，這些商店出售婚紗、燕尾服、舞會禮服等，這些客戶通常有明確的期限、預算限制與高標準要求，許多客製化訂單，通常會在產品製造與出貨前數週或數月才會下單。

由於產業面臨嚴重衝擊，該產業和其他受到關稅重創的產業一樣，開始推動關稅豁免訴求。NBRA在過去2週來，發函呼籲美國參議員、眾議員與白宮支持該產業得到豁免。

但白宮發言人尚未對川普是否會對該產業考慮豁免做出回應。

如果高關稅持續不變，像岡薩雷斯（Sandra Gonzalez）這類經營小型店鋪的業者將不得不做出艱難抉擇。身為NBRA副會長的她指出，因關稅影響，她在加州沙加緬度所販售的婚紗，成本已上漲5%至25%。雖然她迄今尚未調漲售價，但坦言不確定能撐多久。

目前美國有約90%的婚紗來自中國。示意圖。（路透）目前美國有約90%的婚紗來自中國。示意圖。（路透）

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