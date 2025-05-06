焦點股》宇峻：外資力捧 股價硬挺

外資與主力雙挺，宇峻4月以來股價大漲逾5成，圖為董事長劉信。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資連9買合計逾1800張、再加上主力近１個月買超逾3000張，遊戲股宇峻（3546）股價自4月以來狂飆，自80元左右到今日一口氣站上120元大關，最高來到123元、漲幅超過５成，截至9:43分為止，股價上漲6元、暫報119元、漲幅5.31%，成交量超過6500張。

宇峻董事長劉信於3月底記者會時指出，預計今年會推出1款自研、3款代理及1款合作的遊戲，大部分集中在下半年推出，若無意外今年營收將呈現逐季成長態勢，同時，外界焦點放在遊戲FINAL FANTASY XIV（FFXIV）繁體中文PC版，預計台港澳新馬同步上線，單季營收有機會再創新猷。

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觀察近期三大法人動向可發現，外資連9買合計1831張，主力近1個月買超3126張，其中，富邦證買超高達2006張，摩根士丹利買超583張、凱基站前買超419張，在內外資合力之下，宇峻股價持續增溫，法人認為，宇峻今年應可繳出亮麗成績單，不過目前股價漲幅已大，介入仍審慎為宜。

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