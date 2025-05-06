「台灣從非操縱匯率國家！」卓揆：請央行嚴查、嚴防不法

行政院長卓榮泰赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣與美國完成首輪關稅談判，藍營質疑台幣升值等都是我方籌碼。對於相關議題，行政院長卓榮泰今強調，這次台美討論從未涉及匯率問題，也沒直接談判匯率問題。卓揆並二度重申：「台灣從來不是操縱匯率國家。」也斷然不容許「禿鷹」影響、破壞、操縱台灣匯率，請央行等單位嚴查嚴防不法。

立法院今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。卓揆於會前受訪，針對近期關稅、台幣升值等相關議題進行說明。

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對於美方將於本週三公布半導體關稅細節等議題。卓榮泰表示，這只是美方要求所有國家或相關國家，提出公眾意見書的時間，不是實質進入下個談判階段，我方也會依照保護半導體產業「232條款」，雙邊磋商必要條件，也會提出我方意見書，期待在下個階段進行有效磋商。

卓榮泰指出，上週實質面對面談判過程融洽，為未來奠定好的基礎。他也強調，這次討論從未涉及匯率問題，也沒直接談判匯率問題。至於談判其他細節內容，還是基於談判慣例與默契，持續從我方備好的談判方案當中，依總統指示國家最高利益、維護產業權益，讓台灣在韌性中得到強化，必須從這幾個方向著手。

卓榮泰也說，長久以來，台灣相較於其他國家匯率穩定，央行持續用合法且常態態度觀察匯率變化。卓揆也二度重申：「台灣不是操縱匯率國家」，也斷然不容許「禿鷹」影響、破壞、操縱台灣匯率，有發現任何不法，請央行及所有金融單位嚴查、嚴防，希望基於市場環境機制，讓匯率迅速趨於穩定。

卓榮泰表示，此時對產業支持更為重要，希望讓產業界安心，央行也會和所有產業、銀行機構進行相關討論，希望大家支持昨天總統發布的五點聲明，共同有高度信心，對台灣過去經濟成長及未來高科技產業持續發展，具備高度信心，讓台灣迅速在這次匯率變化當中取得有利地位，「我們一定要穩下心來。」

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