焦點股》五福：首季獲利創新高 紅燈高掛

五福第1季EPS 4.29元創新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕旅行社股五福旅遊（2745）受惠第1季EPS 4.29元創單季新高，今股價跳空漲停以113元開出，截至9:02分，成交量近500張，漲停委買張數高掛逾1730張。

五福第1季稅後盈餘1.45億元，EPS達4.29元，年增37.93%，營收、稅後純利、EPS皆創下單季歷史新高。

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五福指出，在匯率波動、地緣政治及旅遊成本升溫的背景下，消費者回歸理性、偏好高CP值商品與信任品牌，審慎樂觀看待2025年整體旅遊市場動能。

五福指出，第1季營收與獲利亮眼，主要是郵輪產品重啟後市場反應不俗，東南亞與長程線報名動能持續增溫，日本線維持穩健銷售，成為貢獻營收的重要支柱。

五福表示，東南亞市場因機位供給穩定與價格競爭力提升，使得報名人數與平均客單同步成長。此外，實體旅展推動也展現強勢回彈，包括2月高雄旅展、4月台中國際旅展等活動，皆達成報名與營業額雙成長，而5、6月在台北、台中、高雄另有3場大型旅展，進一步擴大品牌能見度與訂單動能。

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