應對股債匯超高波動 這檔基金底氣人氣雙贏

法人預期，儘管日前市場傳出美中關稅談判露出曙光，然而仍需持續後續實質進展，建議堅守股債平衡配置的核心策略並持續循序佈局。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔記者林浥樺／綜合報導〕進入財報週，指標性企業陸續公佈的財報表現兩樣情，加以經濟數據錯綜，整體盤勢漲跌互見。法人預期，儘管日前市場傳出美中關稅談判露出曙光，然而仍需持續後續實質進展，建議堅守股債平衡配置的核心策略並持續循序佈局，以利掌握資產輪動與低檔承接的機會。

隨著關稅談判持續有所進展、美國經濟數據表現偶傳佳音，在在激勵全球風險性資產延續反彈氣勢，美歐主要指數相繼收復川普宣佈對等關稅後的失土並重新站上季線，有望逐步朝半年線及年線挑戰，而近期債市換手由高利差債市擔綱，保守型公債買盤則略顯疲態。

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面對股債匯市氣氛輪動快速的情境，投資專家分析，著眼各國與美國之間的關稅談判仍是進行式，最終結果及其對經濟、企業獲利的影響尚未明朗，談判角力過程也可能涉及匯率等非關稅貿易壁壘，加上美元指數長期被高估後面臨評價回調壓力，現階段增加投資廣度至關重要。

股債兼備的平衡型基金的特性能迎合當前投資趨勢，境外基金觀測站的資料就顯示，國人投資在平衡型基金的力道已不遜於固定收益，其中又以美國股債平衡型基金最受青睞，投資人熟悉的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在過去一年淨申購量突破四百億元，位居第一。

基金達人分析，富坦穩定月收益基金的人氣高，其來有自，一是專注美國股債市場已超過25的時間，應對市場變革的實戰經驗豐富，就今年首季的報酬表現，是同類型基金中唯一繳出正報酬，而四月初川普宣佈對等關稅後，該基金的抗跌力也優於其他兩檔基金，績效能站在平盤以上；二是該基金為滿足國內投資人的理財需求，也提供具吸引力的配息水準，年化配息率平均都有8%以上，除美元外亦有日幣避險等多元級別選擇。

儘管當前市場主要受關稅議題牽動，卻也不是新鮮事，川普首次就任美國總統時，在2018年也曾引發貿易戰，期間股債雙殺，令人記憶猶新，所幸半年後市場即陸續回歸基本面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在那段期間的表現，也是同類型基金中最快上演逆轉勝，顯示經理人審慎而靈活的調整配置功力。

資產管理專家建議，投資神經不必過度緊繃，把握分散、主動精選和持續參與的三大原則，逆境也是加速累積的投資效益的契機。

境外美國股債平衡基金績效一覽（%）

基金 第一季 今年來 2018年貿易戰 後半年 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 1.90 0.74 0.26 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 -2.57 -0.94 -1.20 安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） -3.17 -1.39 -1.26

資料來源：理柏資訊，績效美元計價截至2025/5/4，2018年貿易戰後半年係指2018/9/20至2019/3/20期間。製表：記者林浥樺。

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