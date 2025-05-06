國際油價崩了！直衝4年多低點、逼近油田投資「警戒區」

國際油價週一（5日）下跌，至4年多來低點。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（5日）下跌，至4年多來低點。主因是OPEC+決定加快增產步伐，加劇了在全球需求前景不明的情況下，供應增加的擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.16美元，跌幅2%，收每桶57.13美元。

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布蘭特原油期貨下跌1.06美元，跌幅1.7%，收每桶60.23美元。

2大指標油價均創下自2021年2月以來最低收盤價。

沙烏地阿拉伯上週釋出訊號，表示可以應對長期低油價的環境，這讓布蘭特原油上週下跌8.3%，紐約期油上週下跌7.5%。盛寶銀行（Saxo Bank）分析師漢森（Ole Hansen）表示，這抵消了市場在需求方面，對美中可能重啟關稅談判的樂觀情緒。

OPEC+週六（5日）決議連續第2個月進一步加快原油增產步伐，6月將每日增產41.1萬桶。

根據《路透》的計算，包括俄羅斯在內的OPEC+集團8個成員國將在6月增產，使4月、5月與6月的合計增產輛，將達到每日96萬桶，等於解除自2022年以來所協議220萬桶每日減產量的44%。

OPEC+消息人士告訴《路透》，若各成員未能改善對配額的遵守情況，OPEC+可能會在10月底前全面解除自願減產措施。消息人士也指出，沙烏地阿拉伯正推動OPEC+加快解除此前的減產協議，藉此懲罰伊拉克與哈薩克，因這兩國未遵守其產量配額。

漢森指出：「這次由沙烏地阿拉伯主導的增產行動，不僅是挑戰美國頁岩油供應，也是針對違反配額、卻從高油價中受益的成員國。」

油田服務公司Weatherford International執行長薩利格拉姆（Girish Saligram）在休士頓舉行的離岸技術大會上表示，如果油價跌破每桶50美元，將可能影響離岸油田項目的最終投資決策。他說：「若油價持續低於每桶50美元，我認為這可能會對一些新項目的最終投資決策，造成一定程度的抑制。」

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