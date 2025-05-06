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週二預訂機票較便宜？美媒揭「省錢」旅行秘訣的迷思

2025/05/06 14:41

華爾街日報揭露五個「省錢」旅行秘訣的迷思。（資料照）華爾街日報揭露五個「省錢」旅行秘訣的迷思。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅行要訂機票，許多人會嘗試許多方式來獲得機票優惠，包括提早預訂，或是在週二預定機票，但美國《華爾街日報》表示，有5個傳統「省錢」旅行秘訣的迷思需要摒棄。

首先是，網上流傳「星期二」是預訂最便宜機票的最佳日子，這一口號源於現實，可以追溯到飛機預訂依賴人工訂票的時代。根據票價追蹤旅遊網站Hopper的經濟學家海莉·伯格（Hayley Berg）表示，早年航空公司經理會在週一檢查上一週飛機航線的表現。但現在情況不再如此。因為航空公司的機票定價，主要依靠複雜的演算法來根據市場需求，快速調整票價。

第2個旅人迷思是平季旅行比旺季旅行便宜。對此，《華爾街日報》指出，隨著旅遊模式的轉變，越來越多的遊客會在秋季或春季前往熱門的夏季景點，這導致機票價格上漲。

以冬天的歐洲來說，儘管不是旅遊旺季，但仍會出現許多遊客，而這些人可能會買到便宜的機票，但飯店價格全年仍居高不下。

第3個旅人迷思，透過旅行社預訂比自己規劃花費更多。專家指出，透過具有集體購買力的財團的旅行社（如Virtuoso、Travel Leaders或Ensemble）預定行程，可享受到民眾自行預訂時不能拿到的優惠、折扣，以節省開支。另外，如果旅行行程出現問題時，代理人可為其爭取應得的賠償。

第4個旅人迷思，如果您有信用卡保險，就不需要旅遊保險。對此，旅遊保險計劃比較網站 TravelInsurance.com 的聯合創始人 Stan Sandberg 表示，雖然信用卡可能包括旅遊保護，但「與傳統保險公司銷售的信用卡相比，其福利不那麼豐厚。

需要注意的是，信用卡旅遊保險通常僅適用於所購買整個行程的情況，可能不涵蓋國外醫療費用。

第5個旅人迷思，隨著新冠肺炎疫情的結束，不必擔心提前預訂。專家指出，儘管疫情時期的限制措施已結束，但許多文化景點和部分博物館至今仍保留「人數控制」機制。且許多博物館和旅遊景點仍需提前購票，如果您不提前預訂，門票可能會售罄，最終旅客不得不多花錢進行私人遊覽，這將是一個不受歡迎的意外和代價高昂的錯誤。

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