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拿1.1兆美元美債來當談判籌碼？日本財長全說了

2025/05/06 10:31

日本財務大臣加藤勝信。（路透）日本財務大臣加藤勝信。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣加藤勝信表示，日本不會在與美國的貿易談判中，利用出售美國公債作為談判籌碼，此舉澄清了他先前曾暗示該手段可能作為談判工具的言論。

加藤勝信在週日（4日）在米蘭出席亞洲開發銀行年會時表示：「我們並未考慮將出售美國公債作為日美談判的籌碼。」加藤勝信這番發言，是針對他上週五（2日）言論所作的澄清。當時他曾表示，日本持有的美國公債「可以作為談判工具」，並補充說：「這確實是一張牌，但是否出牌則是另一回事。」

根據美國財政部的數據，截至2月底，日本共持有約1.13兆美元的美國公債，是美國國債的最大海外持有國，其次是中國，持有約7840億美元。日本將這些美債納入一個特別帳戶，該帳戶可用於進行匯率干預。

加藤勝信週日說，日本透過該特別帳戶，管理以外幣計價的資產，目的是確保有足夠的流動性，以便在必要時進行外匯操作，進一步達到穩定本國貨幣的目標，「我們將繼續依照這項政策妥善管理這些資產。」

目前，日本正與美國川普政府進行貿易談判，其中一個關鍵議題是汽車出口關稅。日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，在上週於華府舉行的最新一輪談判後，東京方面期望能在6月與美方達成貿易協議。

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