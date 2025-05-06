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台幣暴漲還沒結束！瑞銀警告千億美元拋匯已上膛

2025/05/06 11:16

瑞銀表示，市場均衡已被打破，保險公司和出口商可能會在台幣回調時提高對沖比率，僅僅是將外匯對沖/存款恢復到趨勢水平，就可能導致高達1000億美元的拋售。（資料照）瑞銀表示，市場均衡已被打破，保險公司和出口商可能會在台幣回調時提高對沖比率，僅僅是將外匯對沖/存款恢復到趨勢水平，就可能導致高達1000億美元的拋售。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣週一盤中觸及29.59元，升1.474元，創2022年6月10以來新高，在短短2個交易日上漲5.84%，對於暴漲原因，瑞銀認為，推手是保險公司、企業等進行的匯率對沖，以及先前新台幣融資套利交易的停損，然而在市場均衡已被打破，保險公司和出口商可能會在台幣回調時提高對沖比率，僅僅是將外匯對沖/存款恢復到趨勢水平，就可能導致高達1000億美元的拋售。

瑞銀表示，儘管央行連2日進場干預，讓台幣升值速度不要那麼快，預計台幣未來仍有上漲空間，並可能引發區域性（韓國、新加坡等）貨幣的連動反應。

瑞銀報告指出，5月2日新台幣兌美元匯率飆漲5%，創下40年來最大單日漲幅，這種異常波動無法用傳統指標解釋，雖然股票市上漲起到了一定作用，但無法完全解釋此次匯率的劇烈變動。

報告認為，股市催化劑之外，匯率對沖（由保險公司和企業推動）以及新台幣融資套利交易的停損，共同促成了這次匯率的異動。報告稱，這次新台幣的異常反應引發了市場對央行干預的諸多疑問。

報告認為，即使在5月2日收盤前的干預後，市場均衡已被打破，瑞銀預測，保險公司和出口商可能會在新台幣回檔時提高避險比率，僅是將外匯避險/存款恢復到趨勢水平，就可能導致高達1000億美元（約新台幣3兆）的拋售，相當於台灣GDP的14%。

報告進一步指出，在全球投資者的新台幣空頭部位，尤其是有套利交易需求的，面臨進一步平倉的風險。

瑞銀指出，隨著新台幣升值可能會產生區域外溢效應，報告指出，由於壽險公司使用區域貨幣作為對沖工具，可能會導致韓元出現3個標準差的波動、新加坡幣匯率達到新高。

而其他亞幣，如果中美貿易緩和，這種出口商的對沖趨勢也可能蔓延到其他國家，例如馬來西亞和泰國。

報告也強調，對於那些被列入「觀察名單」的國家，如韓國、泰國、馬來西亞而言，區域當局的外匯平滑功能也是一個新出現的未知因素。

報告同時指出，台灣的對外淨投資部位（NIIP）規模非常龐大，佔GDP的165%，而其他亞洲新興經濟體的平均水準約為0%，這使得新台幣對匯率波動更為敏感。

瑞銀認為，雖然新台幣的漲勢確實過快，但預計新台幣的升值仍將持續，雖然波動性和套利交易的正常化是可能發生的，但報告建議不要過早採取相反的交易策略。瑞銀預計，當新台幣貿易加權指數（TWI）再上漲3%時（接近央行容忍區間的上限），市場可能會出現更強烈的平滑干預。

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